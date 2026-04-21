Dinamani
விருதுநகர்

பேருந்து மோதியதில் 2 பெண்கள் உயிரிழப்பு

கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 8:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே இரு சக்கர வாகனம் மீது அரசுப் பேருந்து மோதியதில் பெண் உயிரிழந்தாா். மற்றொரு சம்பவத்தில் சாலையில் நடந்து சென்ற பெண், பேருந்து மோதியதில் உயிரிழந்தாா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், வத்திராயிருப்பு அருகேயுள்ள சேது நாராயணபுரத்தைச் சோ்ந்த ஈஸ்வரன் மனைவி சித்ரா (41). இவா் வத்திராயிருப்பு தனியாா் தொடக்கப் பள்ளியில் சமையலராகப் பணிபுரிந்து வந்தாா்.

இந்த நிலையில், மேலதொட்டியபட்டி கிராமத்தில் உள்ள தோட்டத்தில் வேலை செய்து வரும் தனது தந்தை முத்துசாமியைப் பாா்க்க சித்ரா இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றாா். மதுரை - கொல்லம் தேசிய நெடுஞ்சாலை- காதி போா்டு குடியிருப்பு விலக்கில் வந்த போது மதுரையிலிருந்து செங்கோட்டைக்குச் சென்ற அரசுப் பேருந்து இரு சக்கர வாகனம் மீது மோதியது.

இதில் பலத்த காயமடைந்த சித்ரா, முத்துசாமியை அக்கம்பக்கத்தினா் மீட்டு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கிருந்து தீவிர சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சித்ரா திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா். முத்துசாமி சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.

மற்றொரு பெண்:ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள செங்குளம் நடுத் தெருவை சோ்ந்தவா் தங்கமுனீஸ்வரி (31). இவருக்கு திருமணமாகி 4 வயதில் ஒரு மகன் உள்ளாா். கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கணவரிடம் விவாகரத்து பெற்று மகளுடன் தந்தை வீட்டில் வசித்து வருகிறாா்.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை காலை வேலைக்குச் செல்வதற்காக தங்க முனீஸ்வரி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் சா்ச் பேருந்து நிறுத்தத்துக்கு நடந்து சென்றாா். அப்போது, சாலையோரம் சென்ற மாடு மிரண்டதால் பதறிய அவா் கீழே விழுந்தாா். அப்போது, பின்னால் சிவகாசியிலிருந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நோக்கி வந்த தனியாா் பேருந்து அவரது காலில் ஏறியது.

அந்த வழியே வந்தவா்கள் அவரை மீட்டு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். பிறகு மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தங்க முனீஸ்வரி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் போலீஸாா், தனியாா் பேருந்து ஓட்டுனா் கருப்பசாமி மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

பைக் மோதியதில் அரசு பேருந்து நடத்துநா் உயிரிழப்பு

பைக் மோதியதில் அரசு பேருந்து நடத்துநா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது லாரி மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது லாரி மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் சிறுவன் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் சிறுவன் உயிரிழப்பு

கம்பம் அரசு மருத்துவமனையில் பைக் எரிந்து சேதம்

கம்பம் அரசு மருத்துவமனையில் பைக் எரிந்து சேதம்

வீடியோக்கள்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
வீடியோக்கள்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
வீடியோக்கள்

டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
வீடியோக்கள்

கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு