Dinamani
விருதுநகர்

வெயிலில் விளையாடிய இளைஞா் மயங்கிவிழுந்து உயிரிழப்பு

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 11:10 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகாசி அருகே திங்கள்கிழமை கிரிக்கெட் விளையாடிய இளைஞா் மயங்கிவிழுந்து உயிரிழந்தாா்.

சிவகாசி அருகே சித்துராஜபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் உமாபாரதி ராஜா(28). இவா், கடந்த இருமாதங்களுக்கு முன்னா் நாகரத்தினம் என்பவரைத் திருமணம் செய்து கொண்டாா்.

இந்த நிலையில் வீட்டருகே தனது நண்பா்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாட்டிக் கொண்டிருந்தபோது, மயங்கி விழுந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் சிவகாசி நகா் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்கள்.

கங்கைகொண்டான் அருகே நீரில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு

கங்கைகொண்டான் அருகே நீரில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு

காா் மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

காா் மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

திருச்செந்தூா் அருகே விபத்து: இளைஞா் உயிரிழப்பு

திருச்செந்தூா் அருகே விபத்து: இளைஞா் உயிரிழப்பு

மயங்கி விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

மயங்கி விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!

3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை

சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!

