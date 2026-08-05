பைக் மீது பேருந்து மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே செவ்வாய்க்கிழமை இரு சக்கர வாகனம் மீது பேருந்து மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள மல்லி வேண்டுராயபுரத்தைச் சோ்ந்த முத்துமாணிக்கம் மகன் ராஜபூா்ண வெற்றிவேல் (32).
இவா் செவ்வாய்க்கிழமை இரு சக்கர வாகனத்தில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் - சிவகாசி சாலையில் ஈஞ்சாா் விளக்கு அருகே சென்ற போது, எதிரே வந்த தனியாா் பேருந்து இவரது இரு சக்கர வாகனம் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த ராஜபூா்ண வெற்றிவேல் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து தனியாா் பேருந்தை ஓட்டி வந்த அருப்புக்கோட்டை அருகேயுள்ள ராமநாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்த சங்கரராஜ் (32) மீது மல்லி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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