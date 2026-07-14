லாட்டரி விற்ற முதியவா் கைது

விருதுநகா் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் லாட்டரி விற்ற முதியவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
ராஜபாளையம் தெற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் அழகைநகா் பகுதியில் ரோந்து சென்றனா்.அப்போது அங்கு தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை விற்பனை செய்து கொண்டிருந்த அழகை நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த கோவிந்தராஜ் ( 63) என்பவரை கைது செய்து அவரிடமிருந்து 91 கேரளா லாட்டரி டிக்கெட்டுகளும் பணம் ரூ.2 ஆயிரம் பணத்தை பறிமுதல் செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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