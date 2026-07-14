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விருதுநகர்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே ஆடு திருடிய இருவா் கைது

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே ஆடு திருடிய இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :14 ஜூலை 2026, 1:33 am IST

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ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே ஆடு திருடிய இருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள வன்னியம்பட்டி தோப்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பரமசிவம் (49). இவா் அதே பகுதியில் பட்டி அமைத்து ஆடுகளை வளா்த்து வருகிறாா். இவா் தினசரி காலை ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்காக அதே பகுதியில் உள்ள காட்டில் மேய்ச்சலுக்கு கட்டி விட்டு, மாலையில் பட்டிக்கு அழைத்து வருவது வழக்கம்.

கடந்த 8-ஆம் தேதி துடியாண்டியம்மன் கோயில் அருகே ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு கட்டி விட்டு, மாலையில் பட்டிக்கு அழைக்க சென்ற போது, ஒரு செம்மறி ஆட்டை காணவில்லையாம். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், வன்னியம்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனா்.

விசாரணையில், தென்காசி மாவட்டம், தலைவன்கோட்டையைச் சோ்ந்த பிரேம்குமாா் (26), ராஜபாளையம் அருகேயுள்ள சேத்தூா் புதுத் தெருவைச் சோ்ந்த ராமகிருஷ்ணன் (33) ஆகிய இருவரும் ஆடு திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

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