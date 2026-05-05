கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன் ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி

அருப்புக்கோட்டை தொகுதியில் தொடா்ந்து மூன்றாவது முறையாக (‘ஹாட்ரிக்’) திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன் 4,943 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், அருப்புக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மொத்தம்
25 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். இந்தத் தொகுதியில் 1,76,085 வாக்குகள் பதிவாகின.
முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன் (திமுக) -65,104.
காா்த்திக்குமாா் (தவெக) - 60,161.
சேதுபதி (அதிமுக) - 37,190.
மணிமாறன் (நாதக) - 8,021.
அருப்புக்கோட்டை தொகுதியில் கடந்த 2016, 2021 பேரவைத் தோ்தல்களில் வெற்றி பெற்ற கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன் தொடா்ந்து மூன்றாவது முறையாக வெற்றி பெற்றாா்.
