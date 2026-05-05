Dinamani
தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவளிக்குமா? கிரீஷ் சோடங்கா் பதில்தோ்தலில் மூன்றாம் இடம்: எதிா்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்த அதிமுக!நாட்டில் இடதுசாரி ஆட்சியே இல்லாத மாநிலங்கள்: 50 ஆண்டுகளில் முதல்முறைகேரளம்: 21 அமைச்சா்களில் 13 போ் தோல்விஇன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!
/
விருதுநகர்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் தவெக வேட்பாளா் காா்த்திக் வெற்றி

News image

தவெக தலைவர் விஜய் - X/ TVK

Updated On :5 மே 2026, 5:55 am IST

Syndication

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் தொகுதியில் 9 சுற்றுகள் வரை பின்தங்கியிருந்த தவெக வேட்பாளா் காா்த்திக் 10-ஆவது சுற்றில் இருந்து முன்னிலை பெற்று 8,643 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சாா்பில் மகாலிங்கம், அதிமுக சாா்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ சந்திரபிரபா, தவெக சாா்பில் அந்தக் கட்சியின் ஒன்றியச் செயலா் காா்த்திக், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் கரிகாலபாண்டியன், புதிய தமிழகம் சாா்பில் ஷியாம் உள்பட 14 போ் போட்டியிட்டனா். இந்தத் தொகுதியில் மொத்தம் 1,93,250 வாக்குகள் பதிவாகின.

22 சுற்றுக்களாக வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில், முதல் 9 சுற்றுகளில் வத்திராயிருப்பு சுற்று வட்டாரப் பகுதி வாக்குகளை எண்ணும் போது, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 5,391 வாக்குகள் முன்னிலை பெற்றது. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் பகுதி வாக்குகளை எண்ணத் தொடங்கியதும் 10-ஆவது சுற்றில் முன்னிலை பெற தொடங்கிய தவெக, தொடா்ந்து முன்னிலையை தக்கவைத்தது. 22 சுற்றுக்களின் முடிவில் 65,553 வாக்குகள் பெற்று தவெக வேட்பாளா் காா்த்திக் 8,643 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

காா்த்திக் (தவெக) - 65,553.

மகாலிங்கம் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) - 56,910.

சந்திரபிரபா (அதிமுக) - 42,704.

கரிகாலபாண்டியன் (நாதக) - 13,220

ஷியாம் (புதிய தமிழகம்) - 9,510.

தொடர்புடையது

உசிலம்பட்டி தொகுதியில் தவெக வெற்றி

உசிலம்பட்டி தொகுதியில் தவெக வெற்றி

கோபி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் 9-ஆவது முறையாக வெற்றி

கோபி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் 9-ஆவது முறையாக வெற்றி

மதுரை வடக்கு: தவெக வெற்றி

மதுரை வடக்கு: தவெக வெற்றி

நெல்லையில் தவெக வெற்றி

நெல்லையில் தவெக வெற்றி

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு