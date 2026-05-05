ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் தவெக வேட்பாளா் காா்த்திக் வெற்றி

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் தொகுதியில் 9 சுற்றுகள் வரை பின்தங்கியிருந்த தவெக வேட்பாளா் காா்த்திக் 10-ஆவது சுற்றில் இருந்து முன்னிலை பெற்று 8,643 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சாா்பில் மகாலிங்கம், அதிமுக சாா்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ சந்திரபிரபா, தவெக சாா்பில் அந்தக் கட்சியின் ஒன்றியச் செயலா் காா்த்திக், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் கரிகாலபாண்டியன், புதிய தமிழகம் சாா்பில் ஷியாம் உள்பட 14 போ் போட்டியிட்டனா். இந்தத் தொகுதியில் மொத்தம் 1,93,250 வாக்குகள் பதிவாகின.
22 சுற்றுக்களாக வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில், முதல் 9 சுற்றுகளில் வத்திராயிருப்பு சுற்று வட்டாரப் பகுதி வாக்குகளை எண்ணும் போது, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 5,391 வாக்குகள் முன்னிலை பெற்றது. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் பகுதி வாக்குகளை எண்ணத் தொடங்கியதும் 10-ஆவது சுற்றில் முன்னிலை பெற தொடங்கிய தவெக, தொடா்ந்து முன்னிலையை தக்கவைத்தது. 22 சுற்றுக்களின் முடிவில் 65,553 வாக்குகள் பெற்று தவெக வேட்பாளா் காா்த்திக் 8,643 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
காா்த்திக் (தவெக) - 65,553.
மகாலிங்கம் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்) - 56,910.
சந்திரபிரபா (அதிமுக) - 42,704.
கரிகாலபாண்டியன் (நாதக) - 13,220
ஷியாம் (புதிய தமிழகம்) - 9,510.
