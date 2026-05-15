Dinamani
உ.பி.யில் கனமழையால் 89 பேர் பலி! ரஷிய அதிபர் புதின் இரங்கல்!செய்தித்துறை இயக்குநராக அருண் தம்புராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக வி.டி. சதீசன் தேர்வு!பருத்திக்கான இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்யக்கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!பதவி ஆசை பிடித்தவர்களின் இழிசெயலை முறியடிப்போம்: எடப்பாடி பழனிசாமி!கேரள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக பினராயி விஜயன் தேர்வு!
/
விருதுநகர்

வடுகபட்டி- ராஜபாளையம் இடையே நான்கு வழிச் சாலைப் பணிகள் நிறைவு

News image

கோப்புப்படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Syndication

மதுரை - கொல்லம் நான்கு வழிச்சாலை திட்டத்தில் வடுகபட்டி - ராஜபாளையம் இடையிலான சாலைப் பணிகள் இம்மாத இறுதிக்குள் முடிந்து பயன்பாட்டுக்கு வரும் என தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

தமிழகம் - கேரளம் ஆகிய இரு மாநிலங்களையும் இணைக்கும் முக்கிய சாலைகளில் ஒன்றான 230 கி.மீ. நீள மதுரை - கொல்லம் தேசிய நெடுஞ்சாலை நான்கு வழிச்சாலையாக (என்.ஹெச் 744) தரம் உயா்த்தப்படும் என கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு அறிவித்தது. இந்தப் பணியை 3 கட்டங்களாக முடிக்க திட்டமிடப்பட்டு, முதல் கட்டமாக மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம், விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் இடையே 71.6 கி.மீ. தொலைவுக்கு நான்கு வழிச் சாலை அமைக்க ரூ.1,318 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, 2023-ஆம் ஆண்டு மாா்ச் மாதம் பணிகள் தொடங்கின.

இதில் திருமங்கலம் - வடுகபட்டி (36 கி.மீ.), வடுகபட்டி - ராஜபாளையம் (35.6 கி.மீ.) என இரு பிரிவுகளாகப் பிரித்து பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் வடுகப்பட்டி - ராஜபாளையம் இடையே சாலை அமைக்கும் பணிகள் 99.7 சதவீதம் முடிவடைந்த நிலையில், ஏப்ரல் மாதம் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். ஆனால், அழகாபுரி மேம்பாலம், ராஜபாளையம் ரயில்வே மேம்பாலப் பணிகள் நிறைவடையாததால், சாலை பயன்பாட்டிற்கு வருவதில் தாமதம் ஏற்பட்டு உள்ளது. இம் மாத இறுதிக்குள் பணிகளை முடித்து வடுகப்பட்டி - ராஜபாளையம் இடையே நான்கு வழிச்சாலை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

முடங்கியிருக்கும் சாலைப் பணிகளை தொடங்கவேண்டும்: எம்எல்ஏ வலியுறுத்தல்

முடங்கியிருக்கும் சாலைப் பணிகளை தொடங்கவேண்டும்: எம்எல்ஏ வலியுறுத்தல்

அம்மாபேட்டை சுங்கச்சாவடியில் நாளை முதல் வாகனங்களுக்கு கட்டணம்!

அம்மாபேட்டை சுங்கச்சாவடியில் நாளை முதல் வாகனங்களுக்கு கட்டணம்!

புதுச்சேரியில் ஆக்கிரமிப்புகளையும், அங்கீகரிக்கப்படாத உணவகங்களையும் அகற்ற அறிவுறுத்தல்

புதுச்சேரியில் ஆக்கிரமிப்புகளையும், அங்கீகரிக்கப்படாத உணவகங்களையும் அகற்ற அறிவுறுத்தல்

18 ஆண்டுகளாக நீளும் அரை வட்ட சுற்றுச் சாலை!

18 ஆண்டுகளாக நீளும் அரை வட்ட சுற்றுச் சாலை!

விடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வீடியோக்கள்

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு