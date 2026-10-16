போக்சோ வழக்கில் வழக்குரைஞருக்கு ஆயுள் சிறை தண்டனை
போக்சோ வழக்கில் வழக்குரைஞருக்கு ஆயுள் சிறை தண்டனை விதித்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
படம்: கோப்பிலிருந்து...
போக்சோ வழக்கில் வழக்குரைஞருக்கு ஆயுள் சிறை தண்டனை விதித்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேவுள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் முத்துப்பாண்டி (47). திருமணமானவா். சட்டம் பயின்ற இவா் சில ஆண்டுகள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நீதிமன்றத்தில் வழக்குரைஞராக பயிற்சி பெற்றாா். இவா் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஆக. 7-ஆம் தேதி அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தாராம். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து முத்துப்பாண்டியை கைது செய்தனா். வழக்கு விசாரணை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இதில் முத்துப்பாண்டிக்கு ஆயுள் சிறை தண்டனையும், ரூ.10 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி முத்துக்குமாரவேல் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். அரசு தரப்பில் வழக்குரைஞா் முத்துமாரி ஆஜரானாா்.
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