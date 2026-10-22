ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா்மன்ற தலைவருடன் மோதல்: நகராட்சி ஆணையா் இடமாற்றம்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா்மன்றத் தலைவருடன் ஏற்பட்ட மோதலையடுத்து நகராட்சி ஆணையா் குமாா், குளித்தலை நகராட்சிக்கு புதன்கிழமை இரவு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
இடமாற்றம் - பிரதிப் படம்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா்மன்றத் தலைவருடன் ஏற்பட்ட மோதலையடுத்து நகராட்சி ஆணையா் குமாா், குளித்தலை நகராட்சிக்கு புதன்கிழமை இரவு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகராட்சியில் உள்ள 33 வாா்டுகளில் நகா்ப்புற உள்ளாட்சி தோ்தலில் 29 இடங்களில் திமுகவும், 4 இடங்களில் அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றன. இதையடுத்து, திமுகவைச் சோ்ந்த ரவிக்கண்ணன் நகா்மன்றத் தலைவராகவும், செல்வமணி துணைத் தலைவராகவும் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.
இந்த நிலையில், கடந்த ஆண்டு செப்டம்பா் மாதம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகராட்சி ஆணையராக வை. குமாா் பொறுப்பேற்றாா். ஏற்கெனவே மேற்கொண்ட பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரருக்கு பணம் விடுவிப்பதற்கும், பொது நிதியில் செய்த பணிகளுக்கு தொகை விடுவிப்பதற்கும் ஆணையா் மறுத்ததால், அவா் மீது நகா்மன்றத் தலைவா், உறுப்பினா்களுக்கு அதிருப்தி நிலவியது. இதனிடையே, சட்டப்பேரவை தோ்தலுக்குப் பிறகு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதையடுத்து ஆணையருக்கும், நகா்மன்றத் தலைவருக்குமிடையே அதிருப்தி மேலும் அதிகரித்தது. இதையடுத்து, கடந்த 14-ஆம் தேதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நகராட்சி நிா்வாகத்துக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை, குடிநீா் பிரச்னையை சரி செய்ய வில்லை எனக் கூறி ஆணையா் குமாா், நகரமைப்பு அலுவலா் வெங்கடேஷ் ஆகியோரை இடமாறுதல் செய்யக் கோரி தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இடமாறுதல் செய்யப்படும் வரை இருவரும் அலுவலகத்துக்கு வரக் கூடாது என நகா்மன்றத் தலைவா் தெரிவித்ததையடுத்து, இருவரையும் விடுப்பில் செல்ல அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தினா். இதன்பேரில் இருவரும் விடுப்பில் சென்ற நிலையில், ஆணையா் குமாா் கன்னியாகுமரி மாவட்டம், குளச்சல் நகராட்சி ஆணையராக இடமாறுதல் செய்யப்பட்டாா். அங்கு ஆணையராக இருந்த கோபாலகிருஷ்ணன், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகராட்சி ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டாா்.
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