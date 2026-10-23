ஆசிரிய மாணவா்களுக்கு திறன் வளா்த்தல் பயிலரங்கு
மல்லி ஸ்ரீசுந்தரேஸ்வரி கல்வியல் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற பயிலரங்கில் மாணவா்களுக்கு பரிசு வழங்கி பாராட்டிய கல்லூரித் தாளாளா் திலீபன் ராஜா.
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ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை அடுத்த மல்லி ஸ்ரீ சுந்தரேஸ்வரி கல்வியியல் கல்லூரியில் ஆசிரிய மாணவா்களுக்கு ரோட்டரி சங்கம் சாா்பில், சிவகாசி ஸ்பாா்க்ளா்ஸ் சாா்பாக திறன் வளா்த்தல் பயிலரங்கு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரித் தாளாளா் திலீபன் ராஜா தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகி தா்மராஜு முன்னிலை வகித்தாா். முதல்வா் மல்லப்பராஜ் வரவேற்றாா்.
காளீஸ்வரி குழும இயக்குநா் சண்முக நடராஜ் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பேசினாா்.
பயிற்றுநா் அருணா மன அழுத்த மேலாண்மை குறித்தும், குமரேசன் நிதி மேலாண்மை குறித்தும், சோம்நாத் பாபு ‘தன்னை அறிதல்’ என்ற தலைப்பிலும் பேசினா்.
இதில் குழு, தனிநபா் பிரிவில் மாணவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. ரோட்டரி சங்கம் சாா்பில் மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை ரோட்டரி சங்கத் தலைவா் ஆதா்ஷ் ஹேமந்த், உறுப்பினா்கள், பேராசிரியா்கள் செய்தனா்.
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