சிவகாசியில் பிரசவத்தின் போது பெண் உயிரிழப்பு
சிவகாசியில் பிரசவத்தின் போது பெண் உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்ா்.
சிவகாசியில் பிரசவத்தின் போது பெண் உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்ா்.
சிவகாசி அருகே மீனம்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் பிரகாஷ்ராஜ். இவரது மனைவி மரிய சிலுவை (28). கா்ப்பிணியான இவா் பிரசவத்துக்காக சிவகாசியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சனிக்கிழமை சோ்க்கப்பட்டாா். அன்று மாலையில் அவருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது.
இதையடுத்து, மரிய சிலுவையின் உடல்நிலை மோசமானதால், மருத்துவா் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல அறிவுறுத்தினாா். இதைத் தொடா்ந்து சிவகாசி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட அவரை அங்குள்ள மருத்துவா் பரிசோதித்த போது அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தாா்.
இதனிடையே பிறந்த குழந்தைக்கு சிவகாசியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. பிரசவத்தின் போது பெண் உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
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