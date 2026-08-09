மவுசு குறையாத மரக்கரி!

எரிவாயு அடுப்புகள் பரவலாகப் புழக்கத்துக்கு வராதபோது, கிராமங்களில் விறகு அடுப்புகள் இருந்தன. அதனால் கோடைக் காலங்களிலும் மரங்கள் வெட்டப்படும்போது விறகுகளை மக்கள் சேகரிப்பர். நாளடைவில் எரிவாயு அடுப்புகள் புழக்கத்துக்கு வந்து, இன்று விறகு அடுப்புகள் அரிதாகிவிட்டன.
தற்போதெல்லாம் வேளாண் நிலங்களிலும், நிலத்தின் ஓரப்பகுதிகளிலும் வளர்ந்திருக்கும் மரங்களை சொந்த தேவைக்கும், வருமான நோக்கில் விற்பனை செய்யும்போதும் அதன் வேர்ப்பகுதியைத் தோண்டி எடுப்பதில்லை. சிறிய இயந்திரங்களைக் கொண்டு தரைமட்ட அளவுக்கு மரங்களை வெட்டுகின்றனர்.
இருளர் இன மக்கள் இன்று வேளாண்மை, கால்நடை வளர்ப்பு என பல்வேறு தொழில்களில் ஈடுபட்டாலும் மரக்கரி தயாரிப்பதையும் பிரதான தொழிலாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து பெரம்பலூர் மாவட்டம், புதுவேட்டக்குடி எனும் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருளர் இன இளைஞர் பாலு கூறியது:
'மழைக்காலங்களில் கோழிப்பண்ணைகளில் உள்ள கோழிகளுக்கு வெப்பத்தைக் கொடுப்பதற்காகவும், டீக் கடைகளுக்காகவும் சேலம், நாமக்கல் போன்ற மாவட்டங்களிலிருந்து வந்து வியாபாரிகள் மரக்கரியை வாங்கிச் செல்கின்றனர். சிலிண்டர் விலை உயர்ந்து மரக்கரியின் தேவை அதிகரித்தாலும் கூட விலை உயரவில்லை. கடந்த ஆண்டு ஒரு மூட்டை 500 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
இப்போது 600 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. மரக்கரியில் எப்போதும் பெரிய அளவில் விலையில் மாற்றம் இருப்பதில்லை. பெரும்பாலும் ஏரிகள், ஓடைகளில் உள்ள மரங்களை வெட்டி கரி மூட்டம் போட்டாலும், சில நேரங்களில் விலைக்கு வாங்க வேண்டியும் உள்ளது. மரங்களின் மற்ற பாகங்களைக் காட்டிலும் வேர்ப்பகுதியே கரி மூட்டம் போடுவதற்கு ஏதுவானதாக இருக்கும்' என்கிறார்.
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