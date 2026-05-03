சிரி... சிரி...

'அந்த வீட்டுல ஏன் ரெய்டு பண்ணாங்க?''
'ஸ்பேர் கியாஸ் சிலிண்டருங்க நிறைய வச்சிருந்தாங்களாம்!''
-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.
'டாக்டர், பாதி மறந்துவிடுகிறது.''
'புரியலையே...?''
'நீங்கள் டாக்டர்னு தெரிகிறது. ஆனால், கூற வந்தது மறந்துவிடுகிறது!'
-மஞ்சுதேவன், பெங்களூரு.
'ஏண்டா, ஆபீஸ் மாறப் போறேன்னு சொல்றே?''
'இப்பெல்லாம் வேலை செய்யச் சொல்றாங்கடா!''
'ஏங்க, என்கூட எங்கேயும் வெளியே வர மாட்டேங்கறீங்க?''
'வெளியே வந்ததும் வெயிட்டர் வேலை செய்யறது எனக்குப் பிடிக்கலைடி!''
-ஏ. மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.
'உங்க மனைவி உங்களுக்குச் சொந்தமா அந்நியமா, சார்?''
'கல்யாணத்துக்கு முந்தியா? பிறகா?''
'உங்க அம்மாவை அழைச்சிட்டுப் போய் ஏதாவது ஹோம்ல நீங்க சேர்க்கப்போறீங்களா அல்லது நான் போகட்டுமா?''
'நீ ஹோம்ல சேரப்போறீயா?''
'ஆசையைப் பாரு... நான் கொண்டு போய்ச் சேர்த்துட்டு வரவான்னு கேட்டேன்!''
-வி.ரேவதி, தஞ்சை.
'என்னது... இவர் ஆவிகூட பேசுறதுல கில்லாடியா?''
'ஆமா, ஆவி பறக்குற இட்லி கொண்டு வந்து வச்சா... அதுகூடயே பேசுவாரு!''
'டாக்டர்கிட்ட எதையும் மறைக்கக் கூடாது... சொல்லுங்க!''
'அடிக்கடி கிளினீக் வந்து போனதுல உங்க நர்ஸ்கூட கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சி, டாக்டர்!''
'கணவருக்கு என்ன பிரச்னை?''
'மூட்டு வலியால நடக்கவே கஷ்டப்படுறாரு... ஆனா, ராத்திரியில தூக்கத்துல நடக்குற வியாதியில வேகமா நடக்குறாரு, டாக்டர்!''
-முகமது ஆதில், சென்னை.
'ஊசி போடப் போறேன், அழாதீங்க!''
'இப்ப அழ மாட்டேன்... ஆனா, நீங்க பீஸ் பிடுங்கும் போது அழாம இருக்கமுடியாது, டாக்டர்!''
'டெபிட் கார்டுல பேலன்ஸ் இல்லாம வச்சிருக்கீங்களே?''
'உங்களைப் பத்திக் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்... அதான் டாக்டர்!''
'போர்க்களத்தில் ஏன் ட்ரோன் சுற்றி வருகிறது, தளபதியாரே?''
'போரில் தாங்கள் மண்ணைக் கவ்வும் காட்சியை ஏரியல் வியூவில் படம்பிடிக்க ஒரு சேனல் செய்த ஏற்பாடு, மன்னா!''
-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.
'வீடியோ காலில் பொண்ணு பாருங்க...''
'ஓயெஸ்! ஸ்வீட், காரம் செய்துவச்சு அதையும் வீடியோவில் காட்டிடுங்க!''
'இன்றைக்கு பாட்டு கச்சேரி எப்படி?''
'நல்லா அமையலைன்னு நாலு பேர் கிட்ட பாட்டு வாங்கினேன்!''
'ஏன் இப்படி அவசரப்படுத்தறே, ராப்பிச்சே?''
'டாக்சி வெயிட்டிங், தாயி!''
'ஒன் டூ த்ரீ சொல்லிட்டே படு...தூக்கம் வரும்.''
'எப்போ வரும்?''
'விடியறதுக்குள்ளே வந்துடும்.''
-பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.
