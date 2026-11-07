நாம் சோர்ந்து நிற்கும்போது...
ஒரு வேலை, பொழுதுபோக்கு அல்லது இலக்கைத் தொடங்கும்போது நமக்குள் இருக்கும் உற்சாகம் எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. எதிர்பார்த்தபடி முடிவுகள் கிடைக்காமல் போகலாம்.
ஒரு வேலை, பொழுதுபோக்கு அல்லது இலக்கைத் தொடங்கும்போது நமக்குள் இருக்கும் உற்சாகம் எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. எதிர்பார்த்தபடி முடிவுகள் கிடைக்காமல் போகலாம். வாழ்க்கையில் சில பிரச்னைகள் தொடர்ந்து வரலாம். அப்போது ஆர்வமும் உற்சாகமும் குறைவது இயல்புதான்.
அதனால் நம்முடைய திறமையோ, ஆர்வமோ முழுவதுமாகப் போய்விட்டது என்று அர்த்தமில்லை. சில நேரங்களில், ஆரம்பத்தில் அந்த வேலையை ஏன் விரும்பினோம் என்பதை மீண்டும் நினைத்துப் பார்ப்பதே போதுமானதாக இருக்கலாம்.
பல நேரங்களில், முதலில் மனதில் உற்சாகம் வர வேண்டும்' அதன் பிறகுதான் நாம் செயல்பட முடியும் என்று நினைக்கிறோம். ஆனால், உண்மையில் பல சமயங்களில் செயல்படத் தொடங்கியவுடன்தான் உற்சாகம் வருகிறது. எனவே, உந்துதல் வரும் வரை காத்திருப்பது நம்மை மேலும் தாமதப்படுத்தலாம்.
மகாத்மா காந்தியின் ஆரம்பகால வாழ்க்கை இதற்கு நல்ல உதாரணம். இளம் வழக்குரைஞராக இருந்தபோது, அவர் மிகவும் கூச்சமானவராக இருந்தார். மக்கள் முன் பேசுவதிலும் அவருக்குத் தயக்கம் இருந்தது. ஆனால், தன்னம்பிக்கை முழுமையாக வந்தவுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் காத்திருக்கவில்லை. தொடர்ந்து கற்றார், மக்களுடன் பழகினார். அந்த அனுபவங்களின் மூலம் படிப்படியாகத் தனது குரலைக் கண்டார். பின்னர், இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தின் முக்கியத் தலைவராக உயர்ந்தார்.
ஆரம்பத்தில் நாம் எப்படி இருந்தோம் என்பது நமது எதிர்காலத்தை முடிவு செய்ய வேண்டியதில்லை என்பதை அவரது வாழ்க்கை காட்டுகிறது.
அதேபோல், டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமின் வாழ்க்கையிலும் தோல்வி ஒரு முக்கியமான பாடமாக அமைந்தது. அவரது குழு மேற்கொண்ட முதல் செயற்கைக்கோள் ஏவுதல் முயற்சி வெற்றி பெறவில்லை. ஆனால், அவர் அதையே முடிவாக நினைக்கவில்லை. என்ன தவறு நடந்தது என்பதைப் புரிந்துகொண்டு, அதிலிருந்து கற்று, அடுத்த முயற்சிகளில் தொடர்ந்து பணியாற்றினார். பின்னர் இந்தியாவின் விண்வெளித் திட்டத்தில் பல முக்கிய வெற்றிகள் கிடைத்தன.
ஒரு தோல்வி நமது திறமையை முழுவதுமாகத் தீர்மானிக்காது. அதிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு மீண்டும் முயற்சி செய்வது முக்கியம் என்பதை அவரது பயணம் காட்டுகிறது.
இதே கருத்தை ஷாருக்கானின் பயணத்திலும் பார்க்கலாம். அவர் மும்பைக்கு வந்தபோது பெரிய பணமோ, முக்கியமான தொடர்புகளோ இல்லை. திரைத்துறையில் கிடைத்த சிறிய வாய்ப்புகளை அவர் ஏற்றார். தொலைக்காட்சியில் நடித்தார், தொடர்ந்து உழைத்தார். ஆரம்ப வாய்ப்புகள் சிறியவை என்பதால், அவற்றை அவர் குறைத்து மதிக்கவில்லை. காலப்போக்கில் அந்த முயற்சிகள் பெரிய வாய்ப்புகளுக்கு வழிவகுத்தன. பெரிய வெற்றிக்கு எப்போதும் பெரிய தொடக்கம் தேவைப்படாது. கிடைக்கும் இடத்திலிருந்து தொடங்கி தொடர்ந்து முயற்சி செய்வதும் ஒரு வழியாக இருக்கலாம்.
மேலும், சிரமங்களைத் தாண்டி தொடர்ந்து செயல்படும்போது, நம்முடைய தன்னம்பிக்கையும் வளரலாம். பயம் இருந்தாலும் ஒரு வேலையை முடிப்பது, சந்தேகம் இருந்தாலும் ஒரு முடிவை எடுப்பது, ஏமாற்றம் இருந்தாலும் மீண்டும் முயற்சி செய்வது ஆகியவை நம்மைப் பற்றி நாமே நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றன.
தைரியம் ஒரே நாளில் உருவாகாது. நாம் சந்திக்கும் அனுபவங்களும் எடுக்கும் சிறிய முடிவுகளும் அதை மெதுவாக வளர்க்கின்றன. ஒவ்வொரு முறையும் சிரமத்தைத் தாண்டி ஒரு படி முன்னேறும்போது, நம்மால் முடியும் என்ற நம்பிக்கை சிறிது சிறிதாக அதிகரிக்கலாம்.
அதேநேரத்தில் எப்போதும் மனவலிமையை மட்டுமே நம்பி இருப்பது எளிதல்ல. சில எளிய பழக்கங்கள் நமக்கு உதவலாம். ஒரு நாளில் சில நிமிடங்களை முக்கியமான வேலைக்காக ஒதுக்கலாம். செய்ய வேண்டிய அடுத்த வேலையை ஒரு காகிதத்தில் எழுதிக் கொள்ளலாம். பெரிய வேலையைச் சிறிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம். நம்பிக்கைக்குரிய ஒருவரிடம் நமது திட்டத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். இவை பெரிய மாற்றங்களாகத் தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால், தொடர்ந்து செய்யும்போது, வேலை அதிகமாக இருப்பது போன்ற மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, முன்னேறுவதற்கு உதவலாம்.
உண்மையான முன்னேற்றத்துக்கு நேரம் தேவை. நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு முயற்சியின் முடிவும் உடனடியாகத் தெரியாது. ஒரு புதிய திறமையைக் கற்றல், ஒரு இலக்கை அடைதல் அல்லது ஒரு பிரச்னையிலிருந்து மீளுதல் ஆகியவை சில நேரங்களில் நீண்ட காலம் எடுக்கலாம். சில நாள்களில் நம்முடைய முன்னேற்றம் தெளிவாகத் தெரியும். சில நாள்களில் எதுவும் மாறவில்லை என்று தோன்றலாம். ஆனால், அதனால் அந்த முயற்சிகள் வீணாகிவிடுவதில்லை. சிறிய முன்னேற்றங்களும் காலப்போக்கில் பெரிய மாற்றத்துக்கான அடித்தளமாக மாறலாம்.
அதனால், உற்சாகம் குறைந்துவிட்டதாகத் தோன்றும் நேரத்தில் நம்மை நாமே குறை சொல்லிக் கொள்வதற்குப் பதிலாக, சில எளிய கேள்விகளை மட்டுமே கேட்டுக் கொள்ளலாம்.
நான் எடுத்துக்கொண்ட இலக்கு இன்னும் எனக்கு முக்கியமானதா? அதை அடைவதற்கான முறையை மாற்ற வேண்டுமா? எனக்கு சிறிது ஓய்வு தேவையா? புதிதாக ஏதாவது கற்க வேண்டுமா? அல்லது நம்பிக்கைக்குரிய ஒருவரிடம் பேச வேண்டுமா? என்ற கேள்விகளுக்கான பதில்கள் நிலைமையை தெளிவாகப் பார்க்க உதவும்.
சில நேரங்களில் இலக்கை மாற்ற வேண்டியிருக்கலாம். சில நேரங்களில் வேகத்தைக் குறைத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து செல்வதே போதுமானதாக இருக்கலாம்.
இறுதியில் முன்னேறுவதற்கு எல்லா சூழ்நிலைகளும் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. சரியான மனநிலை வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டியதுமில்லை. சில நேரங்களில் ஒரு சிறிய முயற்சியே போதுமானதாக இருக்கும். இன்று சில நிமிடங்களை ஒரு முக்கியமான வேலைக்காக ஒதுக்கலாம்.
நீண்ட நாள்களாகத் தொடாத ஓர் இலக்கை மீண்டும் எடுத்துப் பார்க்கலாம். அல்லது நம்மை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ளும் ஒருவரிடம் பேசலாம். செயல்படத் தொடங்கும்போது உற்சாகம் திரும்பலாம்' தொடர்ந்து முயற்சி செய்யும்போது தன்னம்பிக்கை வளரலாம். எனவே, வாழ்க்கையில் ஏற்படும் ஒரு தேக்கத்தை முடிவாக நினைக்க வேண்டியதில்லை. ஒரு சிறிய அடியை எடுத்து வைத்து தொடர்ந்து நகர்வோம். அந்தப் பயணம் மெதுவாக நம்மை மீண்டும் நம்பிக்கை, நோக்கம் மற்றும் ஆர்வத்துடன் முன்னேறச் செய்யலாம்.
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