கிச்சு கிச்சு தாம்பூலம்
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, ஆந்திரா, தெலங்கானா உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் பரவலாக விளையாடப்படும் ஒளித்து வைத்துக் கண்டுபிடிக்கும் ஒரு பாரம்பரிய விளையாட்டு, கிச்சு கிச்சு தாம்பூலம்.
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, ஆந்திரா, தெலங்கானா உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் பரவலாக விளையாடப்படும் ஒளித்து வைத்துக் கண்டுபிடிக்கும் ஒரு பாரம்பரிய விளையாட்டு, கிச்சு கிச்சு தாம்பூலம். தஞ்சாவூர், மதுரை, சிவகங்கை போன்ற கிராமப்புற மாவட்டங்களில் நதிக்கரைகள் மற்றும் கோயில் முற்றங்களில் உள்ள மென்மையான மணல் இந்த விளையாட்டுக்கான சிறந்த தளமாக அமைகிறது.
தேவையான பொருள்:
சிறிய குச்சி
விளையாடும் தளம்:
பொருள்: நயமான, தளர்வான மணல் (மணல் மேடுகளை எளிதாக உருவாக்க)
இடம்:
நதிக்கரைகள், கடற்கரைகள்
விளையாடும் வீரர்கள்:
2 நபர்கள்
விதிகள்:
பொருளை நகர்த்தும்போது ஒளித்து வைப்பவர் மணலுக்கு அடியிலேயே கைகளை வைத்திருக்க வேண்டும்.
கண்டுபிடிப்பவரைத் தவறான இடத்தில் தேட வைப்பதற்காக ஒளித்து வைப்பவர் பொய் அசைவுகளைச் செய்யலாம்.
கண்டுபிடிப்பவர் மணல் குவியலைத் தன் விரல்களால் தடவி மட்டுமே குச்சியைத் தேட வேண்டும்.
குச்சி வெற்றிகரமாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு, விளையாடும் வீரர்கள் உடனடியாகத் தங்கள் பாத்திரங்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.
பாடல்கள்:
கிச்சு கிச்சு தாம்பூலம்
கிய்யாக் கிய்யாத் தாம்பூலம்
மச்சு மச்சு தாம்பூலம்
மாயா மாயா தாம்பூலம்
விளையாடுவது எப்படி?
இவ்விளையாட்டில், விளையாடும் வீரர்கள் இருவரும் எதிரெதிரே அமர்ந்து தங்களுக்கு இடையே மென்மையான மணலை கூம்பு வடிவில் ஒரு சிறிய குவியலாகச் சேர்த்து வைப்பார்கள். பிறகு, ஒரு சிறிய குச்சியை (கிச்சி) எடுத்து அந்த மணல் குவியலுக்குள் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒளித்து வைக்க வேண்டும்.
ஓர் ஆட்டக்காரர் தன் இரு கைகளையும் மணலுக்குள் விட்டு அந்தச் சிறிய குச்சியை மறைக்க முயல்வார். அதே நேரத்தில், மற்றொரு ஆட்டக்காரர் மணல் குவியலின் வெளிப்புறத்தைத் தன் விரல்களால் மெதுவாகத் தடவிப் பார்த்து, குச்சி எங்கு ஒளிந்திருக்கிறது என்பதை ஊகித்துக் கண்டுபிடிக்க தீவிரமாக முயல்வார்.
விளையாட்டை மேலும் சுவாரசியமாகவும் சவாலாகவும் மாற்ற, குச்சியை ஒளிப்பவர் தன் கைகளை மணலின் பல இடங்களில் வேகமாக நகர்த்தி, வேறு ஏதோ இடத்தில் குச்சியை வைப்பது போலப் பொய் பாவனை செய்து கண்டுபிடிப்பவரை முற்றிலுமாகக் குழப்ப முயல்வார்.
கண்டுபிடிப்பவர் தன் கூர்மையான கவனத்தால் மணலுக்குள் இருக்கும் குச்சியைச் சரியாகத் தொட்டுக் கண்டுபிடித்துவிட்டால், அந்தச் சுற்று நிறைவடையும். குச்சி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உடனே, இரு ஆட்டக்காரர்களும் தங்கள் பாத்திரங்களை மாற்றிக் கொண்டு (ஒளிப்பவர் கண்டுபிடிப்பவராகவும், கண்டுபிடிப்பவர் ஒளிப்பவராகவும் மாறி) விளையாட்டைத் தொடர்வார்கள்.
வெற்றி பெறுவது எப்படி?
குறைந்த நேரத்தில் அல்லது குறைந்த முயற்சிகளில் மறைக்கப்பட்ட குச்சியைக் கண்டுபிடிக்கும் ஆட்டக்காரர் வெற்றி பெறுகிறார்.
நன்மைகள்:
கவனிக்கும் திறனை வளர்க்கிறது.
கண் மற்றும் கை ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்துகிறது.
குழு ஆட்டத்தை ஊக்குவிக்கிறது.
நினைவாற்றலை அதிகரிக்கிறது.
தாளம் மற்றும் நேர மேலாண்மையை மேம்படுத்துகிறது.
மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.
இது எந்த யோகாவுடன் தொடர்புடையது?
முத்திரை (முத்ரா - ஆற்றல் அசைவுகள்)
பொருளை (தாம்பூலம்) மறைக்கக் கையைக் குவித்து வைக்கும் முறை அல்லது தாளத்தைக் குறிப்பிட விரல்களைப் பயன்படுத்தும் முறை.
தொடர்பு:
இந்தக் கை நிலைகள் ஹஸ்த முத்திரைகளை ஒத்துள்ளன. கையைத் திரும்பத் திரும்ப மூடித் திறப்பது சிறிய மூட்டுகளின் நெகிழ்வுத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் விரல் நுனிகளில் உள்ள நரம்பு முனைகளைத் தூண்டுகிறது. இது மூளையின் செயல்பாட்டோடு தொடர்புடையது.
-வே.நடராஜன்
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