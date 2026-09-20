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சிரி... சிரி...

ஓட்டல்ல ஹெட் மாஸ்டரா? ஆமாம். எல்லா மாஸ்டர்களையும் கண்காணிப்பவர்.

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ஓட்டல்ல ஹெட் மாஸ்டரா?

ஆமாம். எல்லா மாஸ்டர்களையும் கண்காணிப்பவர்.

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இப்போ ஜாதக ரீதியா உங்களுக்கு என்ன தசை?

எப்பவுமே சிரம தசைதான்.

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

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ரொம்ப நேரமா குக்கர்ல விசில் வரலை, அத்தை...

அப்புறம் என்ன செஞ்சே?

நானே மூணு விசில் அடிச்சு இறக்கிட்டேன்.

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உங்க வீட்டைக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளே... நாயா அலைஞ்சுட்டேன்.

உள்ளே வாங்க... என்ன சாப்பிடறீங்க... பொறையா பிஸ்கட்டா?

-நடேஷ்கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.

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தலைவர் ஏன் கோழிக் கிறுக்கலா எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாரு?

டாக்டர் பட்டத்துக்கு அடி போடுறாராம்!

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பாங்க்ல கோடிக்கணக்குல லோன் வாங்கிட்டு திருப்பிக் கட்டாமல் வெளிநாட்டுக்குத் தப்பி ஓடினவரை, அந்த நாடும், நாடு கடத்திடுச்சாம்!

ஏன் சார்?

அங்கேயுள்ள பாங்க்லேயும் லோன் வாங்க முயற்சி பண்ணினாராம்!

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உங்க பையன் ஒருத்தன் சகட்டுமேனிக்குப் பொய் சொல்லுவானே... அவன் இப்ப என்ன சார் செய்யறான்?

பெரிய கல்யாண தரகரா இருக்கான், சார்!

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

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