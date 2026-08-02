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குழந்தைகள் உலகம்

சிரி... சிரி...

அந்தப் பல் டாக்டர் எப்படி? பல்லைவிட பணத்தை நல்லாப் பிடுங்குவார்!

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Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 7:45 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அந்தப் பல் டாக்டர் எப்படி?

பல்லைவிட பணத்தை நல்லாப் பிடுங்குவார்!

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என்ன டாக்டர்... மயக்க மருந்து கொடுக்காமல் ஆபரேஷன் பண்றீங்க?

அப்பதானே நீங்க என்னை சாகுற வரைக்கும் மறக்கமாட்டீங்க!

-தீபிகா சாரதி, சென்னை.

புலவருக்கு வெற்றுக் கவரை கொடுத்திருக்கிறீர்களே, மன்னா?

அவர் பாடலில் மட்டும் ஏதாவது பொருள் இருந்ததா என்ன?

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எனக்கு முன்புத்தி... என் மனைவிக்கு பின்புத்தி...

எப்படிச் சொல்றீங்க?

என் பேரு, மதி' யழகன்; மனைவி பேரு பானு மதி'!

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அந்தப் பாடகர் ஏன் கண்ணை மூடிக்கிட்டுப் பாடுறார்?

ஆடியன்úஸôட ரீயாக்ஷனை பார்த்துட்டா... அதுக்குப் பிறகு அவரால பாட முடியாதே!

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அவருக்கு திடீர்னு மூச்சுப் பிடிப்பு வந்துடிச்சாம்!

வாழ்க்கையில ஒரு பிடிப்பே இல்லைன்னு சொல்லிட்டிருந்தாருல்ல..!

-வி. ரேவதி, தஞ்சை.

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டாக்டர், எனக்கு மறுஜென்மம் கொடுத்துட்டீங்க!

ஆபரேஷனை கேன்சல் செஞ்சதைத்தானே சொல்றே?

-ஏ. மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.

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சீக்கிரம் சாப்பாடு போடு தாயி?

என்ன அவசரம், வீட்டுக்குப் போய் தூங்கதானே போறே?

இல்ல தாயி... நைட் வாட்ச்மேன் வேலையில சேர்ந்திருக்கேன்!

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என் பையனுக்கு நான் தான் சார் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிக் கொடுக்குறேன்!

நீங்க தானா அது... ஏறுங்க பெஞ்சு மேல!

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ஏன் ராப்பிச்சை நாயையும் கூட்டி வந்திருக்கே?

சில வீட்டுல சோறுக்குப் பதில் பிஸ்கட் போடுறாங்க... தாயி!

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தலைவரை அப்பாவின்னு ஏன் சொல்றே?

தொலைநோக்கு பார்வை கிடைக்க சிகிச்சை பண்ணுங்கன்னு கண் டாக்டர்கிட்டச் சொல்றாரே?

-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.

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கூழ் ஊற்றலையா?

ஆன் லைன்ல ஆர்டர் பண்ணியாச்சு... இப்ப வந்துடும்.

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காணாமல் போன என் நகை வட்டிக் கடைக்காரர் கையில் கிடைச்சிருக்கு.

கொடுத்தாரா?

அடகுல வச்சுக்கிட்டு கடன் கொடுத்தார்.

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அடிஷனல் கொஸ்டியன் பேப்பர் இருந்தால் கொடுங்க, சார்!

எதுக்கு?

இந்தப் பேப்பர்ல எந்தக் கேள்விக்கும் விடை தெரியலை!

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இட்லி ஏன் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டியிருக்கு?

இது, ஸ்பெஷல் ட்வின்ஸ் இட்லி, சார்!

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மழைக்கு இரவல் வாங்கிப் போன குடை என்ன ஆச்சு?

வெயிலுக்கு வச்சுக்கிட்டேன், சார்!

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பச்சைக் கிளிக்கும் பஞ்சவர்ண கிளிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

பஞ்சவர்ண கிளிக்கு பச்சைக் கிளி போல் சோதிடம் சொல்ல வராது!

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கெட்ட கனவு வராமல் இருக்க என்ன செய்ய?

சவுன்டா குறட்டை விடு. பயந்து போய் கனவு வராது!

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

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