சிரி... சிரி...

'அரிசியில் தானே பெயர் எழுதித் தருவாங்க... அவர் என்ன கோதுமையில் எழுதித் தர்றாரு?'
'அவர் சுகர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஓவியராம்!'
-எம்.பி. தினேஷ், கோவை - 25.
'அந்தப் படம் படு போர் . இருந்தாலும் எல்லோரும் கடைசிவரை படத்தைப் பார்த்தாங்களா... எப்படி?'
'படம் ஆரம்பிச்சதும் வெளிக்கதவை இழுத்துப் பூட்டிடுறாங்களாம்!'
-மஞ்சுதேவன், பெங்களூரு.
'கோழிக் கூவும்போது என்னை எழுப்பச் சொன்னனே... ஏன் எழுப்பலை?'
'அந்தக் கோழியை உங்கப்பா நடுராத்திரியில அடிச்சுக் குழம்பு வச்சிட்டாரே!'
-கே.இந்து குமரப்பன், விழுப்புரம்.
'தலைவர் எதுக்கு ஜிம்முக்குப் போய் உடம்பைக் குறைக்கிறார்?'
'தலைவர் ரொம்ப குண்டா இருக்கிறதால அவரால கட்சித் தாவ முடியலையாம்!'
'டைலர் அந்தப் பொம்பளையோட துணியை வாங்கி வைச்சுக்கிட்டு ரொம்ப நாளா தைக்காம இருக்காரு...'
'அதான், அந்தப் பொம்பளை கடைக்கு வந்து 'தை தை'ன்னு குதிக்கிறாங்களா?'
-தீபிகா சாரதி, சென்னை -5
'வம்புக்கினியாள்.'
'யாரது?'
'நம்ம வேலைக்காரம்மாதான்.'
'மருமகள் கிச்சனுக்குள் ஓடினா உனக்கு என்ன பயம்?'
'ஆயுதக் கிடங்கு அங்கே தானே இருக்கு!'
- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.
'உண்மை எப்போதும் கசக்கத்தான் செய்யும்...'
'அப்ப சுகர் பேஷண்டுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுங்க!'
'உங்களுக்கு கல்யாணமானால் பொறுப்பு தானாக வந்துவிடும்.'
'வாஸ்தவம்தான்... இப்போதுதான் ரேஷன் கடையில் பருப்பு வாங்கி வந்தேன்.'
'மாப்பிள்ளை கல்யாண மண்டபத்தில் சிலம்பாட்டம் ஆடிக்காட்டுகிறாரே?'
'இன்று ஒரு நாள் தானே ஆடிவிட்டுப் போகட்டும். நாளையில் இருந்து என் மகள் ஆட்டத்தைப் பார்!'
'ஏண்டி... ஹாஸ்டலில் தங்கிப் படித்த பையனைத் தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன்னு சொல்றே?'
'அவங்கதான் நாம் என்ன செஞ்சுப் போட்டாலும் ஒண்ணும் சொல்லாமச் சாப்பிடுவாங்க!'
-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.
'குடிச்சிட்டுப்போனா என் மனைவி எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சிடுறா!'
'நீதான் வாயை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்காமல் 'தஸ்சு... புஸ்சு'ன்னு இங்கிலீஷ்ல ஏதாவது
உளறுவியே!'
'நண்பர்களோடு ஹோட்டலுக்குப் போனப்ப, சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடியே சர்வர் கையில இருபது ரூபா வச்சு அழுத்தினீயே, ஏன்?'
'இல்லாட்டி பில்லை நம்ப கையில திணிச்சிட்டுப் போயிருப்பாரே!'
'உங்க மனைவியோட பெயரை 'சபாநாயகி'ன்னு சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களா, ஏன் சார்?'
'அவங்களுக்கு வானளாவிய அதிகாரம் இருக்கு, சார் !'
'இந்த டெக்னாலஜியிலயெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கையே போயிடிச்சுங்க!'
'இன்டர்நெட் மூலமா பொண்ணு தேடி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியில்ல... அப்படித்தான் இருக்கும்!'
'தலைவரோட பேச்சுல நல்ல முன்னேற்றம் தெரியுது, சார்!'
'எப்படிச் சொல்றீங்க?'
'முன்னாடில்லாம் அவர் பேசும்போது எல்லாரும் குறட்டைதான் விடுவாங்க; இப்ப கொட்டாவியோடு நிறுத்திக்கிறாங்களே!'
'அந்த நாட்டு டாக்டர் சரியான நக்கல் பேர்வழி...'
'எப்படிச் சொல்றீங்க?'
'மருந்தை நல்லா பொடிச்சு தேன்ல குழைச்சு நக்குங்கன்னு சொல்றாரே!'
'என் பையனுக்கு 25 வயசு ஆகுதே தவிர, யாரையும் மதிக்கவே மாட்டேங்கிறான், சார் ?'
'அவனுக்கு உடனே ஒரு கல்யாணத்தைப் பண்ணுங்க... பொண்டாட்டியை மதிக்கிறானா, இல்லையான்னு பாருங்க!'
'இந்தக் கல்யாண ஜோடி ரொம்ப முற்போக்காம்...'
'அதுக்காக, பையன் கழுத்துல பொண்ணு தாலி கட்டுறதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர்ங்க!'
- வி.ரேவதி, தஞ்சை.
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