அடுப்பறை அலப்பறை...

'அத்தே... பக்கத்து வீட்டு விமலா அவ பொண்ணுக்கு நூறு பவுன் போடுறாளாம்'
'அப்படியா?'
'ஆமாம்... அசல் அஞ்சு பவுனாம்... கவரிங் 95 பவுனாம்!'
-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.
'நேத்து ராத்திரி பேயைப் பார்த்தேன்டி...'
'சட்டுன்னு ஒரு செல்பி எடுக்க வேண்டியதுதானே!'
-ஏ.மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.
'எத்தனையோ பொண்ணுங்க பார்த்தாச்சு... என் அம்மாவுக்குப் பிடிக்கலை!'
'உன் அம்மா மாதிரியே பொண்ணு பார்க்க வேண்டியதுதானே..?'
'பார்த்தேனே... என் அப்பாவுக்குப் பிடிக்கலையே!'
-எம்.அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.
'ஏன் உன் மருமகளை தனிக்குடித்தனம் அனுப்பிட்டே..?'
'தினமும் ரீல்ஸ் போடுறேன்னு சொல்லி, அவளும் நடிச்சு, என்னையும் சேர்த்து நடிக்க வைத்துக் கொடுமைப்படுத்துறாளே!'
'எதிர்வீட்டுக்காரங்க கல்யாணத்துல கொடுத்த தாம்பூலப் பையில என்ன தேடிட்டு இருந்தீங்க?'
'கொடுத்த மொய் பணத்துக்கு சமமா ஏதாவது கிஃப்ட் இருக்கான்னு பார்த்தேன்...'
'கையில மருதாணியை வெச்சிட்டே தோசை சுட்டியா?'
'அத்தே எப்படிக் கண்டுபிடிச்சீங்க?'
'தோசையில் மருதாணி மணம் வீசுதே..'
-இந்து குமரப்பன், விழுப்புரம்.
