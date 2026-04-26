Dinamani
ஈரானுடனான அமைதிப்பேச்சு ரத்து! அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் குழு தாயகம் திரும்ப டிரம்ப் உத்தரவுஐபிஎல்: ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றிபட்டியலின சமூகங்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு வழங்க கர்நாடக அமைச்சரவை ஒப்புதல்!திருச்சி - தாம்பரம் இடையே நாளை(ஏப். 26) சிறப்பு ரயில்! நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவராக முன்னாள் தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகர் நியமனம்!மேற்கு வங்க பாஜக எம்எல்ஏவுக்கு நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவர் பதவி: பிரதமரைச் சந்தித்து வாழ்த்து டெல்லி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் காயம்! ஆம்புலன்ஸில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் தெலங்கானா மேலவை உறுப்பினராகிறார் அசாருதீன்: ஆளுநர் ஒப்புதல்!அதானி நிறுவனத்தின் உண்மையான பெயர் மோதானி: ராகுல் கடும் தாக்கு
/
மகளிர்மணி

அடுப்பறை அலப்பறை...

அத்தே... பக்கத்து வீட்டு விமலா அவ பொண்ணுக்கு நூறு பவுன் போடுறாளாம்.

News image
Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 8:42 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

'அத்தே... பக்கத்து வீட்டு விமலா அவ பொண்ணுக்கு நூறு பவுன் போடுறாளாம்'

'அப்படியா?'

'ஆமாம்... அசல் அஞ்சு பவுனாம்... கவரிங் 95 பவுனாம்!'

-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.



'நேத்து ராத்திரி பேயைப் பார்த்தேன்டி...'

'சட்டுன்னு ஒரு செல்பி எடுக்க வேண்டியதுதானே!'

-ஏ.மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.



'எத்தனையோ பொண்ணுங்க பார்த்தாச்சு... என் அம்மாவுக்குப் பிடிக்கலை!'

'உன் அம்மா மாதிரியே பொண்ணு பார்க்க வேண்டியதுதானே..?'

'பார்த்தேனே... என் அப்பாவுக்குப் பிடிக்கலையே!'

-எம்.அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.



'ஏன் உன் மருமகளை தனிக்குடித்தனம் அனுப்பிட்டே..?'

'தினமும் ரீல்ஸ் போடுறேன்னு சொல்லி, அவளும் நடிச்சு, என்னையும் சேர்த்து நடிக்க வைத்துக் கொடுமைப்படுத்துறாளே!'



'எதிர்வீட்டுக்காரங்க கல்யாணத்துல கொடுத்த தாம்பூலப் பையில என்ன தேடிட்டு இருந்தீங்க?'

'கொடுத்த மொய் பணத்துக்கு சமமா ஏதாவது கிஃப்ட் இருக்கான்னு பார்த்தேன்...'



'கையில மருதாணியை வெச்சிட்டே தோசை சுட்டியா?'

'அத்தே எப்படிக் கண்டுபிடிச்சீங்க?'

'தோசையில் மருதாணி மணம் வீசுதே..'

-இந்து குமரப்பன், விழுப்புரம்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

நகைக்காக மூதாட்டி கொலை: இளைஞா் உள்பட 2 போ் கைது

முசிறி தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

தொகுதி அறிமுகம்: திருச்சி (கிழக்கு)

எடப்பாடி அருகே ரூ. 1 லட்சம் கவரிங் நகைகள் பறிமுதல்

வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
