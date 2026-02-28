கூந்தல் வளர வெந்தயம்...
வெந்தயத்தை அரைத்து தலையில் தடவி தலை முழுகி வர முடி நன்கு வளரும்.
வெந்தயம்
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 10:43 pm
இது முடி உதிர்வதைத் தடுக்கும். எனவே, ஆப்பிரிக்க, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பெண்கள் அழகிய நீண்ட கூந்தலைப் பெற வெந்தயத்தை வறுத்து உண்கின்றனர். இன்றும் ஜாவாவில் கூந்தல் தைலங்களில் வெந்தயம் சேர்க்கப்படுகிறது.
