ஞாயிறு கொண்டாட்டம்

சராசரி குடும்ப வாழ்வு

சில்வர் டச் இந்தியா புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் படம் "இறுதி'.

Updated On :3 மே 2026, 11:18 am

சில்வர் டச் இந்தியா புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் படம் "இறுதி'. திரைக்கதை எழுதி இயக்கி நடிக்கிறார் சிவ்குமார் நாயர். கதாநாயகியாக நயானசிரி நடிக்கிறார்.

குலாப் புள்ளி லீலா, வி. கே. ரகுநாதன், காந்தராஜ், அலிசா உசா நாயுடு, சாய் ரத்னா உள்ளிட்டோர் கதையின் பிரதான கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். செüந்தர்யன், மோகன்ராம் இசையமைக்கிறார்கள். முருகன்மந்திரம் பாடல்களை எழுதுகிறார். ஒளிப்பதிவாளராக ராஜேந்திரன் பணியாற்றுகிறார். நடன அமைப்புகளை ரமேஷ் ரெட்டி கவனிக்கிறார்.

படம் குறித்து இயக்குநர் பேசும் போது, ""ஒரு சராசரி குடும்பத்தின் வாழ்வுதான் கதை. இதை நம் சமகாலத் தமிழ்ச் சூழலில் வைத்துப் பார்த்தேன். அதிலுள்ள முகமூடிகளை எளிமையான சம மனிதர்களுக்கும் போய்ச் சேர்க்கும் முயற்சியாக வந்து சேர்ந்திருக்கிறது படம்.

அன்பும் போராட்டமும் மட்டுமே இந்த மானுடத்தின் நிரந்தரம். அது ஒரு போதும் வற்றிப் போவதே இல்லை. ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் நடக்கிற சம்பவங்கள் எப்படி எல்லாம் அந்தக் குடும்பச் சூழலை மாற்றுகிறது என்பதுதான் திரைக்கதை.

இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லி இருக்கிறேன். கேரளா, சித்ராஞ்சலி ஸ்டூடியோ, உதகை, ஏற்காடு, சென்னை ஆகிய இடங்களிலும் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது . இது மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய வரவேற்பை ஏற்படுத்தும். ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும்'' என்றார்.

தோஷிபா ஜான்சன் இந்தியா பெரும்பான்மை பங்குகளைக் கையகப்படுத்திய ஜான்சன் லிஃப்ட்ஸ்

