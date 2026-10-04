தென்னிந்திய கூட்டமைப்பு
தொலைக்காட்சி, டிஜிட்டல் பொழுதுபோக்குத் துறையில் முக்கியமான முன்னெடுப்பாக, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடத் துறைகளைச் சேர்ந்த முக்கிய தயாரிப்பாளர் அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து..
தொலைக்காட்சி, டிஜிட்டல் பொழுதுபோக்குத் துறையில் முக்கியமான முன்னெடுப்பாக, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடத் துறைகளைச் சேர்ந்த முக்கிய தயாரிப்பாளர் அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து 'தென்னிந்திய தொலைக்காட்சி மற்றும் ஓ.டி.டி. தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம்' என்ற ஒருங்கிணைந்த அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளனர்.
தென்னிந்திய மொழிகளின் தொலைக்காட்சி, டிஜிட்டல் துறைகளில் செயல்பட்டு வந்த அமைப்புகள் தற்போது ஒரே குடையின் கீழ் இணைந்துள்ளதால், தயாரிப்பாளர்களின் நலன்களுக்கான ஒற்றுமை மிக்க, வலிமை வாய்ந்த அமைப்பு உருவாகியுள்ளது. நீண்ட
காலமாக நிலவி வரும் பல்வேறு பிரச்னைகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த தீர்வு காண்பது, கலைஞர்களின் கால்ஷீட், பணிநேரங்களை முறைப்படுத்துதல், தயாரிப்பாளர்களின் முதலீடுகளைப் பாதுகாத்தல், தென்னிந்திய தொலைக்காட்சி, டிஜிட்டல் துறைகளுக்கு இடையிலான ஒற்றுமையை மேலும் வலுப்படுத்துதல் ஆகியவை இந்தச் சங்கத்தின் முக்கிய நோக்கங்களாகும்.
இதனால் நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள், தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு இடையே ஒரு வலுவான பாலமாக இந்த அமைப்பு செயல்பட்டு, மாநில எல்லைகளைக் கடந்து நடைபெறும் தயாரிப்புப் பணிகள் சீரான முறையிலும், வெளிப்படைத்தன்மையுடனும், ஒழுங்குமுறையுடனும் நடைபெறுவதற்குத் தேவையான ஆதரவை வழங்கும்.
அமைப்பின் நிர்வாகக் குழுத் தலைவராக தெலுங்கு தொலைக்காட்சி துறையைச் சேர்ந்த பிரசாத் செயல்படுவார். தமிழக அமைப்பின் கௌரவத் தலைவர் ராதிகா சரத்குமார் புதிய கூட்டமைப்பைத் தொடங்கி வைத்தார். சத்யஜோதி டி.ஜி. தியாகராஜன் மற்றொரு கௌரவத் தலைவராவார்.
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