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வணிகம்

ஏா்டெல் டிஜிட்டல் டிவியில் ‘சோனி விழா’ சேனல் அறிமுகம்

நடப்பு பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு தமிழ் பாா்வையாளா்களுக்கான தனது பொழுதுபோக்கு சேவைகளை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், ‘சோனி விழா’ எனும் புதிய தமிழ் சேனலை ஏா்டெல் டிஜிட்டல் டிவி தனது தளத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

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நடப்பு பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு தமிழ் பாா்வையாளா்களுக்கான தனது பொழுதுபோக்கு சேவைகளை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், ‘சோனி விழா’ எனும் புதிய தமிழ் சேனலை ஏா்டெல் டிஜிட்டல் டிவி தனது தளத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

ஏா்டெல் டிஜிட்டல் டிவியில் 778-ஆவது எண்ணில் ஒளிபரப்பாகும் இந்தச் சேனலை, சேனல் தொகுப்புகள் (பேக்) மூலமாகவோ அல்லது தனிப்பட்ட முறையிலோ சந்தா செய்துகொள்ளலாம்.

இந்தச் சேனலைப் பெற விரும்பும் வாடிக்கையாளா்கள் 9154052778 என்ற எண்ணைத் தொடா்பு கொண்டோ அல்லது ஏா்டெல் செயலி மூலமாகவோ நேரடியாக இணைத்துக் கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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