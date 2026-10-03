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சியட் டயா் நிறுவனத்தின் சென்னை ஆலை விரிவாக்கம்

உள்நாடு மற்றும் ஐரோப்பா, வட அமெரிக்கா உள்ளிட்ட முக்கிய சா்வதேச சந்தைகளுக்கான பிரீமியம் மற்றும் அதிநவீன டயா் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் நோக்கில், தனது சென்னை ஆலையை பிரபல டயா் உற்பத்தி நிறுவனமான சியட் விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

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உள்நாடு மற்றும் ஐரோப்பா, வட அமெரிக்கா உள்ளிட்ட முக்கிய சா்வதேச சந்தைகளுக்கான பிரீமியம் மற்றும் அதிநவீன டயா் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் நோக்கில், தனது சென்னை ஆலையை பிரபல டயா் உற்பத்தி நிறுவனமான சியட் விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

இந்தியா, ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்க சந்தைகளின் தேவைகளைத் தொடா்ந்து பூா்த்தி செய்து வரும் சென்னை ஆலையில், நாட்டிலேயே முதன்முறையாகத் தயாரிக்கப்படும் 22 அங்குல ‘எஸ்யுவி’ காா்களுக்கான டயா், 7 அதிநவீன லாரி மற்றும் பேருந்து ரேடியல் டயா்கள், பந்தய இருசக்கர வாகன டயா்கள் ஆகியவை புதிதாக உற்பத்தி செய்யப்பட உள்ளன.

‘இந்த விரிவாக்க முதலீடானது, உலகளாவிய பிரீமியம் சந்தைகளில் இந்தியத் தயாரிப்புகளுடன் எங்களின் போட்டித்தன்மையை மேலும் வலுப்படுத்தும்’ என்று நிறுவன சிஇஓ அா்னாப் பானா்ஜி தெரிவித்தாா்.

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