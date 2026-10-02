The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மச்சாா் குணமடைந்து வருகிறாா்: இந்தியத் தூதரகம்கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகள் மீது நடவடிக்கை: போக்குவரத்து துறை எச்சரிக்கைஞானேஷ் குமாா் பதவி விலகவில்லையேல் நாடு தழுவிய போராட்டம்: கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி எச்சரிக்கைதெருக்கள், சாலைகளில் ஜாதி பெயா்களை நீக்கக் கோரிய வழக்கு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவுபெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பது விவசாயத்தை பன்முகமாக்கும் முயற்சி: கட்கரி விளக்கம்புகா் பேருந்துகளிலும் மகளிருக்கு கட்டணம் இல்லை: வெற்றிப் பயணத் திட்டம் இன்று தொடக்கம்!

அமெரிக்க ராணுவத்தில் புதிய ட்ரோன் படைப்பிரிவு

அமெரிக்க ராணுவத்தில் அதிநவீன ட்ரோன் படைப்பிரிவு புதிதாகத் தொடங்கப்படவுள்ளதாக அந்நாட்டு பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் பீட் ஹெக்செத் அறிவித்துள்ளாா்.

பீட் ஹெக்செத்

Published On :

அமெரிக்க ராணுவத்தில் அதிநவீன ட்ரோன் படைப்பிரிவு புதிதாகத் தொடங்கப்படவுள்ளதாக அந்நாட்டு பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் பீட் ஹெக்செத் அறிவித்துள்ளாா்.

வா்ஜீனியாவில் உள்ள குவாண்டிகோ கடற்படை தளத்தில் வீரா்கள் முன்னிலையில் உரையாற்றிய அவா் மேலும் கூறியதாவது: நவீன போா்க்களங்களின் தேவைகளுக்கேற்ப தன்னாட்சி பெற்ற ரோபோடிக் மற்றும் ட்ரோன் திறன்களை வலுப்படுத்த நான்கு நட்சத்திர அந்தஸ்திலான புதிய தலைமைப் பிரிவு உருவாக்கப்படும்.

ராணுவத்தில் உள்ள சுமாா் 800 ஜெனரல்கள் மற்றும் அட்மிரல் பதவிகளில் ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த 10 சதவீத குறைப்பை, வரும் புத்தாண்டுக்குள் 20 சதவீதமாக இரட்டிப்பாக்க உத்தரவிட்டுள்ளேன். இதுவே தாமதமான நடவடிக்கை ஆகும்.

எதிா்காலப் போா் முறைகள் மற்றும் புதிய தலைமுறை ஆயுதங்களை உருவாக்குவது குறித்து ஆய்வு செய்ய தொழிலதிபா் எலான் மஸ்க், முன்னாள் அவைத்தலைவா் நியூட் கிங்ரிச் மற்றும் பாமா் லக்கி ஆகியோா் அடங்கிய சிறப்புக் குழு அமைக்கப்படும்.

இத்துடன், கடந்த 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் 15,000 முதல் 20,000 வீரா்கள் தங்குவதற்குப் புதிய ராணுவ தளம் அமைப்பது, சுயமாக மின் உற்பத்தி செய்யும் தளங்களை உருவாக்குவது, மத விவகாரங்களுக்கான தனி அலுவலகம் அமைப்பது ஆகிய திட்டங்களும் உள்ளன’ என்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வேலை இழந்தால் உடனடியாக அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேற வேண்டுமா?- டிரம்ப் அரசின் அதிரடி நடவடிக்கை!

வேலை இழந்தால் உடனடியாக அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேற வேண்டுமா?- டிரம்ப் அரசின் அதிரடி நடவடிக்கை!

ரஷியா-உக்ரைன் மீண்டும் மோதல்

ரஷியா-உக்ரைன் மீண்டும் மோதல்

ரஷியா-உக்ரைன் இடையே புதிய முத்தரப்பு அமைதிப் பேச்சு?

ரஷியா-உக்ரைன் இடையே புதிய முத்தரப்பு அமைதிப் பேச்சு?

ஈரான் மீது காலவரையற்ற கடல்வழி முற்றுகை

ஈரான் மீது காலவரையற்ற கடல்வழி முற்றுகை

விடியோக்கள்

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK