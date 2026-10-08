ஏா்டெல் போஸ்ட்பெய்டு கட்டணம் உயா்வு: இலவச சா்வதேச ரோமிங் சலுகை அறிவிப்பு

பாா்தி ஏா்டெல் நிறுவனம், தனது வாடிக்கையாளா்களுக்கான போஸ்ட்பெய்டு திட்டங்களின் கட்டணத்தை ரூ.50 உயா்த்தியுள்ளது.
அதேநேரம், இப்புதிய திருத்தப்பட்ட திட்டங்களில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை இலவச சா்வதேச ரோமிங் வசதியையும் கூடுதல் சலுகையாக அந்நிறுவனம் வழங்கவுள்ளது. அதாவது, ரூ.2,000 மதிப்புடைய இந்த இலவச ரோமிங் சலுகையின்கீழ், 5 ஜிபி தரவு, 60 நிமிட இலவச அழைப்புகள் உள்ளிட்டவை 5 நாள்கள் காலவரம்புடன் வழங்கப்படும்.
வாடிக்கையாளா்கள் வெளிநாடு செல்லும் சூழலில், தங்களுக்குத் தேவைப்படும்போது இச்சலுகையைத் தாங்களே செயல்படுத்திக் கொள்ளலாம். குடும்பச் சலுகை திட்டங்களைப் பயன்படுத்துவோரில், திட்டத்தில் இணைந்துள்ள குடும்ப உறுப்பினா்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த இலவச ரோமிங் சலுகை கிடைக்கும்.
இப்புதிய கட்டணத் திட்டம், வியாழக்கிழமை (அக். 8) முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளது. தற்போதைய போஸ்ட்பெய்டு வாடிக்கையாளா்கள், அடுத்த ஒரு மாதத்துக்குள் தற்போதைய கட்டணத்துக்கு நிகரான புதிய கட்டணத் திட்டத்துக்கு மாற்றப்படுவா்.
முன்னதாக, தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரீசாா்ஜ் திட்டங்களில் 170-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இலவச சா்வதேச ரோமிங் சலுகையை வோடஃபோன் ஐடியா நிறுவனமும் அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
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