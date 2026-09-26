The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
டிரம்புடன் மேலும் இரு சந்திப்புகள்: சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் தகவல்! எத்தனை முறை பாஜகவை எதிர்த்துப் பேசியிருக்கிறீர்கள்? விஜய் மீது மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்! முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் வடபழனி மெட்ரோவை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி! தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் 11 பேருக்கு பொறுப்பு!பாலில் தயாரிக்கப்படாவிட்டால் பனீர் என பெயரிடக் கூடாது, அவ்வளவுதான்! வைரலாகும் வரைவு விதிமுறைதில்லி சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை! காவலர்கள் போல நடித்த குற்றவாளிகள்

ஏா்டெல் போஸ்ட்பெய்டு திட்டங்களில் ஆப்பிள் சேவைகள் அறிமுகம்

பாா்தி ஏா்டெல் நிறுவனம் தனது ரூ.999 மற்றும் அதற்கும் மேலான குடும்ப போஸ்ட்பெய்டு திட்டங்களில், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐகிளவுட் பிளஸ், ஆப்பிள் டிவி, ஆப்பிள் ஆா்கேட் ஆகிய பிரீமியம் சேவைகளை புதிதாக இணைத்துள்ளது.

Published On :

பாா்தி ஏா்டெல் நிறுவனம் தனது ரூ.999 மற்றும் அதற்கும் மேலான குடும்ப போஸ்ட்பெய்டு திட்டங்களில், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐகிளவுட் பிளஸ், ஆப்பிள் டிவி, ஆப்பிள் ஆா்கேட் ஆகிய பிரீமியம் சேவைகளை புதிதாக இணைத்துள்ளது.

இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட திட்டத்தின் மூலம், வாடிக்கையாளா்கள் தங்களின் புகைப்படங்கள், கோப்புகள் மற்றும் கடவுச்சொற்களை ஐகிளவுட் பிளஸ் வாயிலாக ஆப்பிள் சாதனங்களில் பாதுகாப்பாகச் சேமிக்க முடியும். மேலும், ஆப்பிள் டிவி மூலம் திரைப்படங்களையும், ஆப்பிள் ஆா்கேட் வாயிலாக விளம்பரங்களற்ற விளையாட்டுகளையும் அணுகலாம்.

3 நபா்கள் வரை பயன்படுத்தக்கூடிய ரூ.999 குடும்ப திட்டத்தில், பாஸ்ட்லேன் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய வரம்பற்ற டேட்டா, ஸ்பேம் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுடன் இந்த ஆப்பிள் சேவைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. வாடிக்கையாளா்கள் ஏா்டெல் செயலி மூலம் அல்லது அருகிலுள்ள ஏா்டெல் மையங்களிலோ இத்திட்டங்களுக்கு எளிதாக மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

லண்டன் பங்குச் சந்தையில் விரைவில் ‘ஏா்டெல் மணி’

லண்டன் பங்குச் சந்தையில் விரைவில் ‘ஏா்டெல் மணி’

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நாளை ரேஷன் குறைதீா் கூட்டம்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நாளை ரேஷன் குறைதீா் கூட்டம்

தமிழ்நாட்டில் ரூ. 10,000 கோடி ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்களில் விதிமீறல்கள்! சிஏஜி அறிக்கை

தமிழ்நாட்டில் ரூ. 10,000 கோடி ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்களில் விதிமீறல்கள்! சிஏஜி அறிக்கை

ஏா்டெல் வாடிக்கையாளா்களுக்கு ‘சூப்பா் டூயோலிங்கோ’ இலவச சந்தா

ஏா்டெல் வாடிக்கையாளா்களுக்கு ‘சூப்பா் டூயோலிங்கோ’ இலவச சந்தா

விடியோக்கள்

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!