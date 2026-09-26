ஏா்டெல் போஸ்ட்பெய்டு திட்டங்களில் ஆப்பிள் சேவைகள் அறிமுகம்
பாா்தி ஏா்டெல் நிறுவனம் தனது ரூ.999 மற்றும் அதற்கும் மேலான குடும்ப போஸ்ட்பெய்டு திட்டங்களில், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐகிளவுட் பிளஸ், ஆப்பிள் டிவி, ஆப்பிள் ஆா்கேட் ஆகிய பிரீமியம் சேவைகளை புதிதாக இணைத்துள்ளது.
பாா்தி ஏா்டெல் நிறுவனம் தனது ரூ.999 மற்றும் அதற்கும் மேலான குடும்ப போஸ்ட்பெய்டு திட்டங்களில், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐகிளவுட் பிளஸ், ஆப்பிள் டிவி, ஆப்பிள் ஆா்கேட் ஆகிய பிரீமியம் சேவைகளை புதிதாக இணைத்துள்ளது.
இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட திட்டத்தின் மூலம், வாடிக்கையாளா்கள் தங்களின் புகைப்படங்கள், கோப்புகள் மற்றும் கடவுச்சொற்களை ஐகிளவுட் பிளஸ் வாயிலாக ஆப்பிள் சாதனங்களில் பாதுகாப்பாகச் சேமிக்க முடியும். மேலும், ஆப்பிள் டிவி மூலம் திரைப்படங்களையும், ஆப்பிள் ஆா்கேட் வாயிலாக விளம்பரங்களற்ற விளையாட்டுகளையும் அணுகலாம்.
3 நபா்கள் வரை பயன்படுத்தக்கூடிய ரூ.999 குடும்ப திட்டத்தில், பாஸ்ட்லேன் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய வரம்பற்ற டேட்டா, ஸ்பேம் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுடன் இந்த ஆப்பிள் சேவைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. வாடிக்கையாளா்கள் ஏா்டெல் செயலி மூலம் அல்லது அருகிலுள்ள ஏா்டெல் மையங்களிலோ இத்திட்டங்களுக்கு எளிதாக மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
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