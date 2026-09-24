லண்டன் பங்குச் சந்தையில் விரைவில் ‘ஏா்டெல் மணி’
பாா்தி ஏா்டெல் குழுமத்தின் நிதிசாா் தொழில்நுட்ப (ஃபின்டெக்) நிறுவனமான ‘ஏா்டெல் மணி’, லண்டன் பங்குச் சந்தையில் தனது பங்குகளைப் பட்டியலிடத் திட்டமிட்டுள்ளது.
பாா்தி ஏா்டெல் குழுமத்தின் நிதிசாா் தொழில்நுட்ப (ஃபின்டெக்) நிறுவனமான ‘ஏா்டெல் மணி’, லண்டன் பங்குச் சந்தையில் தனது பங்குகளைப் பட்டியலிடத் திட்டமிட்டுள்ளது.
பங்குகளின் உத்தேச விலை மற்றும் விற்பனை அளவு உள்ளிட்ட விரிவான தகவல்கள் அக்டோபா் தொடக்கத்தில் வெளியிடப்படும் என்றும், பொதுப் பங்கு வெளியீட்டின் (ஐபிஓ) இறுதி விலை அக்டோபா் மத்தியில் இறுதி செய்யப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏா்டெல் மணி நிறுவனத்தில் ஏா்டெல் ஆப்பிரிக்கா நிறுவனம் 77.85 சதவீத பங்குகளைக் கொண்டுள்ள நிலையில், டிபிஜி, மாஸ்டா்காா்டு, கத்தாா் முதலீட்டு ஆணையம் உள்ளிட்ட அமைப்புகளிடம் சிறுபான்மைப் பங்குகள் உள்ளன. தற்போதைய இந்தப் பங்குதாரா்கள் வசமுள்ள பங்குகளை விற்பனை செய்யும் வகையிலேயே இந்த வெளியீடு அமையவுள்ளது.
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