சின்னதிரை
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தலைமைத்துவம் குறித்து விஜய் சேதுபதி கூறிய கருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதற்கு அவரே தற்போது விளக்கம் அளித்து, முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தலைமைத்துவம் குறித்து விஜய் சேதுபதி கூறிய கருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதற்கு அவரே தற்போது விளக்கம் அளித்து, முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தொலைக்காட்சியில் வெளியாகி வரும் தமிழ் 'பிக் பாஸ்' பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிக்கு உலகெங்கும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் உள்ளனர். ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஒரு புதுமை புகுத்தப்படும் நிலையில், இந்தாண்டு 'டெமாக்ரசி ரூம்' என்றும், 'லீடர்' என்றும் புது அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டன.
இந்த சீசனின் முதல் லீடராகத் தேர்வான ஷாதிகா சரியாகச் செயல்படாத நிலையில், வார இறுதியில் தலைமைத்துவம் குறித்து விஜய் சேதுபதி கடுமையாகப் பாடம் எடுத்தார்.
'தலைவர் என்றால் என்னன்னே தெரியாமல்... தலைமைத்துவம் என்றால் என்னன்னு புரியாமல்... வாய்க்கு வந்தபடி வாக்குறுதிகளை அள்ளிக் கொடுத்துவிட்டு, பிரச்னைகள் வரும்போது எதிரணி மீது பழி போட்டுவிட்டு, தெறித்து ஓடுவது ஒரு தலைவருக்கான பண்பு இல்லை... அது ஏமாற்று வேலை!'' எனக் கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள 'பத்தா' திரைப்படத்தின் புரோமோ நிகழ்ச்சியில் அவர் முன்னிலையிலேயே பேசிய இயக்குநர் அட்லி, 'தவெக ஆட்சிக்குப் பிறகே சட்டப்பேரவை நிகழ்ச்சியை தான் உள்ளிட்ட அனைவரும் பார்ப்பதாகவும், ரசிகர்கள் சிறு சிறு பொறிகளில் சிக்கிவிடக் கூடாது'' என்றும், முதல்வர் விஜய்க்கு ஆதரவாகப் பேசினார்.
விஜய் டி.வி.யின் ஆஸ்தான டி.ஜே. பிளாக் எனப்படும் சுதன் குமார் திருமணம் செய்திருக்கிறார். அவருக்கு சின்ன திரைப் பிரபலங்கள் வாழ்த்து மழை பொழிந்து வருகின்றனர்.
இதுவரை சிங்கிளாகப் பயணித்த டி.ஜே. பிளாக், ரம்யா என்கிற பெண்ணைக் கரம்பிடித்து, குடும்ப வாழ்க்கையில் இணைந்திருக்கிறார்.
சில நாள்கள் முன்பே, 'என்றென்றும் பற்றிக்கொள்ள... எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான மனிதருடன் எனது வாழ்வின் மிகச்சிறந்த புதிய பயணத்தைத் தொடங்குகிறேன், இன்னும் 10 நாள்களில்...' என்று வலைத்தளங்களில் பதிவு வெளியிட்டிருந்தார், டி.ஜே. பிளாக்.
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