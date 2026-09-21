The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வருக்குத் தெரியாமல் அரசாணையா?தவெக அரசுக்கு பெ. சண்முகம் சரமாரிக் கேள்விமதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்! தவெக வேட்பாளர்கள் விரட்டியடிக்கப்படுகிறார்களா?காலை உணவு திட்ட விரிவாக்கம்! திருவான்மியூரில் நாளை முதல்வர் விஜய் தொடக்கிவைக்கிறார்!பொது வாழ்வில் வந்துவிட்டால் சுய மரியாதையை இழக்க வேண்டுமா? ஸ்மிருதி இராணி கேள்விமகள் புத்தாக்க நிறுவனத்துக்கு நிதி கொடுக்காதது ஏன்? மெலின்டா கேட்ஸ் விளக்கம்தமிழ்நாட்டில் நேற்று ஒரேநாளில் 228 பேருக்கு டெங்கு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் இந்திய வீரர் ஹிமான்சு தில்லான் வெள்ளி வென்றார்ஆசிய விளையாட்டு: 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளி வென்ற ஆடவர் அணி!கனடாவில் விமானப் பயிற்சியின்போது 2 இந்திய மாணவர்கள் பலி! முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக முதல்வர் விஜய் லண்டன் சென்றதை கிண்டல் செய்வது ஏற்கத்தக்கதல்ல: மரிய வில்சன்கேரளத்தில் கனமழை! - 6 பேர் பலி; இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை!

பிக் பாஸ் 10: ஹனிமூன் பீரியட் முடிந்தது! மீண்டும் சர்ச்சையாகும் விஜய் சேதுபதி பேச்சு!

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் விஜய் சேதுபதி பேசியது மீண்டும் சர்ச்சையானது குறித்து...

bigg boss 10 tamil vijay sethupathi

விஜய் சேதுபதி - எக்ஸ்

Published On :

பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி பேசியது மீண்டும் சர்ச்சையையாகியுள்ளது. பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களின் விளையாட்டு குறித்துப் பேசிய விஜய் சேதுபதி, ஹனிமூன் பீரியட் முடிந்தது; இனியும் ஏமாற்றிக்கொண்டு இருக்க முடியாது எனக் குறிப்பிட்டார்.

தவெகவை குறிப்பிடும் விதமாக இவ்வாறு பேசியுள்ளதாக விஜய் ரசிகர்கள் சிலர் இந்த விடியோவை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 3 வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. அரசியல் சட்டப்பேரவையை பிரதிபலிக்கும் விதமாக பிக் பாஸ் வீட்டில் விதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்லன. இந்த வாரத்துக்கான ஆளும் அணி தலைவராக ஜேசன், அவினாஷ், ஷமா, வினோத் பாபு உள்ளிட்டோர் போட்டியிட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், வார இறுதி நாளான நேற்று, கடந்த வாரத்தில் நடந்த பிரச்னைகள் குறித்து போட்டியாளர்களுடன் நடிகர் விஜய் சேதுபதி கலந்துரையாடினார்.

அப்போது கடந்த வாரத்தில் ஆளும் அணி தலைவியாக இருந்த ஷமாவின் ஆட்சியை கவிழ்த்துவிட்டு, அவரை ராஜிநாமா செய்ய வைத்தது குறித்து சக போட்டியாளர்களிடம் கடுமையாக விவாதித்தார்.

பின்னர், புதிய தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்ட முகேஷின் தலைமை குறித்தும் போட்டியாளர்களிடம் கருத்துகளை கேட்டறிந்தார். இரு தலைமை குறித்தும் விவாதித்துவிட்டு பிறகு பேசிய விஜய் சேதுபதி, பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு 2 வாரங்கள் கடந்துவிட்டதாகவும், இனியும் போட்டியை புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை எனக் கூறுவது ஏற்கத்தக்கதல்ல எனக் குறிப்பிட்டார்.

உங்களுக்கான ஹனிமூன் பீடியட் முடிந்துவிட்டது. அது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்கள்தான். அதனை அப்படியே வைத்துக்கொண்டு ஓட்ட முடியாது. மற்ற எல்லாரிடமும் இந்த குறை இருக்கும். கொஞ்சம் கவனமாக இருங்கள் என விஜய் சேதுபதி பேசினார்.

போட்டியாளர்களிடம் விஜய் சேதுபதி பேசியதை, முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியைக் குறிப்பிட்டுப் பேசியதாக கருதிக்கொண்டு சிலர் இந்த விடியோவைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

இதற்கு முன்பு தலைமைப் பண்பு குறித்து இதே பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கடந்த வாரம் பேசியதையும் விஜய்க்கு எதிராகப் பேசியதாக விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், விஜய் தொலைக்காட்சி நிர்வாகவும், தனிப்பட்ட முறையில் விஜய் சேதுபதியும் அதற்கு விளக்கம் அளித்தனர்.

நிகழ்ச்சியில் நான் பேசும் யாவும் போட்டியாளர்களுக்கானது, பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் உள்ள போட்டியாளர்களை மேம்படுத்துவதற்கானது என விஜய் சேதுபதி விளக்கம் அளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

bigg boss 10 tamil vijay sethupathi speech makes controversy again about tvk vijay

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

என்னைப்போல் பேசுவீர்களா? விஜய் சேதுபதியின் கோரிக்கையை ஏற்று அசத்திய அன்சர்!

என்னைப்போல் பேசுவீர்களா? விஜய் சேதுபதியின் கோரிக்கையை ஏற்று அசத்திய அன்சர்!

சர்ச்சையான தனது பிக் பாஸ் கருத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த விஜய் சேதுபதி!

சர்ச்சையான தனது பிக் பாஸ் கருத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த விஜய் சேதுபதி!

விஜய் சேதுபதி திமுகவைச் சேர்ந்தவர்: இயக்குநர் மோகன் ஜி விமர்சனம்

விஜய் சேதுபதி திமுகவைச் சேர்ந்தவர்: இயக்குநர் மோகன் ஜி விமர்சனம்

நாற்காலி, அதிகார போதை, ஏமாற்று வேலை: வைரலாகும் விஜய் சேதுபதியின் பேச்சு!

நாற்காலி, அதிகார போதை, ஏமாற்று வேலை: வைரலாகும் விஜய் சேதுபதியின் பேச்சு!

விடியோக்கள்

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

சென்னையில் பரவும் டெங்கு? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK

சென்னையில் பரவும் டெங்கு? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER