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வெள்ளிமணி

குழந்தை வேலப்பர்

பழனி மலையின் ஒரு பகுதியான கொடைக்கானல் வட்டத்தில் அமைந்துள்ளது இயற்கை வளம் நிறைந்த பூம்பாறை.

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Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 4:26 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பழனி மலையின் ஒரு பகுதியான கொடைக்கானல் வட்டத்தில் அமைந்துள்ளது இயற்கை வளம் நிறைந்த பூம்பாறை.

கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 1920 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள இது ஆசிய அளவில் ஐந்தாவது அழகிய மலைக் கிராமம் எனப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

குழந்தை வடிவில் முருகப்பெருமான் அருள்பாலிக்கும் குழந்தை வேலப்பர் கோயில் இங்கு பிரசித்தி பெற்று விளங்குகிறது. பழனி கோயிலுக்கும் முந்தையது. தலவிருட்சம், பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்கும் குறிஞ்சி மரம்.

பழனிமலை முருகரை நவபாஷாண சிலையால் பிரதிஷ்டை செய்த சித்தர் போகர், பூம்பாறை குழந்தை வேலப்பர் திருவுருவத்தையும் ஒன்பது வகையான அரிய மூலிகைகளைக் கொண்டு செய்துள்ளார்.

மணப்பேறு, மகப்பேறு என வேண்டிய வரம் தரும் பெரும் வரப்பிரசாதியாகத் திகழ்கிறார் குழந்தை வேலப்பர். இவரை வழிபட்டால் எப்பேர்ப்பட்ட பாவ வினைகளும் தீரும்.

அருணகிரிநாதர் இத்தலத்தின் வளத்தைப் போற்றி திருப்புகழில் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பதை இங்குள்ள கல்வெட்டின் மூலம் அறியலாம். முருகப்பெருமானின் அருகிலேயே அருணகிரிநாதருக்கும் சிலை உள்ளது.

இந்தப் பள்ளத்தாக்கு கிராமத்தின் மேல் காலை, மாலை வேளையில் வெண் பஞ்சு போன்ற மேகக் கூட்டம் படிந்து காணப்படுவது கண்கொள்ளாக் காட்சி.

தரிசனத்துக்காக காலை 6 மணி முதல் நண்பகல் 12 மணி வரையிலும்; மாலை 4 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையிலும் நடை திறந்திருக்கும் பூம்பாறை முருகன் கோயில் கொடைக்கானலில் இருந்து 20 கி. மீ. தூரத்தில் அமைந்துள்ளது.

- ரெ.சுப்பாராஜூ, கோவில்பட்டி

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