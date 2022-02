உக்ரைனில் கோரத்தாண்டவமாடும் ரஷியா: காரை அப்பளமாக நொறுக்கிய பீரங்கி

உக்ரைன் தலைநகர் கீவ், ரஷிய படைகளின் கோரத்தாண்டவத்துக்கு உள்ளாகியிருக்கும் நிலையில், பொதுமக்களின் கார் ஒன்றை ரஷிய ராணுவத்தின் பீரங்கி அப்பளமாக நொறுக்கும் விடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

ஆனால், அதிர்ஷ்டவசமாக, அந்த பீரங்கி ஏறி இறங்கிய கார், ரஷிய ராணுவ வீரர்களின் மனம் போல இரும்பாக இருந்ததால், கார் ஓட்டுநர் காயங்களுடன் உயிர் பிழைத்துள்ளார்.

உக்ரைனில் மூன்றாவது நாளாக சனிக்கிழமையும் தாக்குதலைத் தொடா்ந்து வரும் ரஷிய ராணுவம், தலைநகா் கீவை சுற்றி வளைத்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. கீவ் நகருக்குள் நுழைந்திருக்கும் ரஷிய ராணுவம், உக்ரைன் அரசு அலுவலகங்களை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

கீவ் நகருக்குள் தரைவழியாக நுழைந்த ரஷிய பீரங்கி ஒன்று, சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த தனி நபரின் காரை, வேகமாகச் சென்று மோதி அப்பளமாக நொறுக்கியது.

Russian forces are now committing war crimes in Ukraine. Here’s a clip of a Russian armoured vehicle intentionally crushing to kill a civilian car seemingly fleeing town. pic.twitter.com/mTFdKBfJzt