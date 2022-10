வாரத்தின் மோசமான நாள் திங்கள்கிழமை! அப்போ...சிறந்த நாள்? - கின்னஸ் அறிவிப்பு!

வாரத்தின் மிகச் சிறந்த நாள் வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்கும் என்று நினைப்பதாக கின்னஸ் உலக சாதனை நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, வாரத்தின் மிக மோசமான நாள் திங்கள்கிழமை என்று இந்நிறுவனம் கூறியிருந்தது.

வாரத்தின் 7 நாள்களில் ஒவ்வொரு நாளும் மக்களின் மனநிலை வெவ்வேறாக இருக்கும். உதாரணமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை பெரும்பாலும் விடுமுறை என்பதால் கொண்டாட்டம்தான். திங்கள்கிழமை வாரத்தின் முதல் அலுவலக நாள் வேலை நாள் என்பதால் பலருக்கும் சலிப்பாகத்தானிருக்கும்.

இந்நிலையில்தான் கின்னஸ் உலக சாதனை நிறுவனம், வாரத்தின் மிக மோசமான நாள் 'திங்கள்கிழமை' என்று தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கூறியிருந்தது.

guess this makes Friday the best day of the week then https://t.co/MVoe8svoTR