துருக்கியில் 2-வது நாளாக மீண்டும் நிலநடுக்கம்: இதுவரை 4,372 பேர் பலி!

By DIN | Published On : 07th February 2023 12:07 PM | Last Updated : 07th February 2023 12:07 PM | அ+அ அ- |