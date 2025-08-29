63 ஆயிரத்தைக் கடந்த காஸா உயிரிழப்பு
காஸாவில் 22 மாதங்களாக நடைபெற்றுவரும் போரில் உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை 63 ஆயிரத்தைக் கடந்துள்ளது.
இது குறித்து பாலஸ்தீன சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் 51 போ் கொல்லப்பட்டனா். இத்துடன், 2023 அக்டோபா் 7-ஆம் தேதி முதல் இஸ்ரேலின் குண்டுவீச்சில் உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை 63,025-ஆக உயா்ந்துள்ளது. இது தவிர, இஸ்ரேல் தாக்குதலில் இதுவரை 1,59,490 போ் காயமடைந்துள்ளனா் என்று சுகாதாரத் துறை அமைச்சம் தெரிவித்தது.
இருந்தாலும், உயிரிழந்தவா்களில் பொதுமக்கள் எத்தனை போ், ஆயுதக் குழுவினா் எத்தனை போ் என்ற விவரத்தை அமைச்சகம் வெளியிடவில்லை.
பட்டினிச் சாவு 322: இஸ்ரேலின் முற்றுகை காரணமாக காஸாவில் ஏற்பட்டுள்ள பஞ்சத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை 322-ஆக உயா்ந்துள்ளது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பட்டினி மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டால் மேலும் 5 போ் மரணமடைந்ததாக காஸா சுகாதாரத் துறை தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இதையடுத்து, அந்தப் பகுதியில் உணவில்லாமல் உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை 322-ஆக உயா்ந்துள்ளது. இதில் 121 போ் சிறுவா்கள்.