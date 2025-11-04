உலகம்

தவறுதலாக 43 ஆண்டுகள் சிறை! இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவரை நாடு கடத்தத் தடை

சுப்ரமணியம் வேதம்
கொலைக் குற்றத்தில் கைது செய்யப்பட்டு தவறுதலாக 43 ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த சுப்ரமணியம் வேதம் என்பவரை நாடு கடத்துவது அமெரிக்க நீதிமன்றங்களால் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

64 வயதாகும் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த வேதம், கடந்த 43 ஆண்டுகளாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில்தான் அவர் குற்றமற்றவர் என்று நீதிமன்றங்களால் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்தியாவிலிருந்து தனது பெற்றோருடன் வேதம் அமெரிக்காவுக்குள் சட்ட ரீதியாக நுழையும் போது அவர் 9 மாதக் குழந்தை. வேதத்தின் தந்தை, அங்கு ஆசிரியராகப் பணியாற்றினார்.

குடியுரிமை நீதிபதி, வேதத்தை நாடு கடத்தத் தடை விதித்திருப்பதோடு, கொலை வழக்கில் மேல்முறையீடு செய்யப்படுமா என்பது முடிவு செய்யப்படும் வரை அவரை நாடு கடத்தக் கூடாது என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேல்முறையீடு தொடர்பாக முடிவெடுக்க பல மாதங்கள் ஆகலாம். அதே நாளில், வேதத்தின் வழக்குரைஞர், பென்சில்வேனியா நீதிமன்றத்தில், அவரை நாடு கடத்த தடை உத்தரவையும் பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வேதத்தை அவரது உறவினர்கள் சுப்பு என்று அழைக்கிறார்கள். அவர் அமெரிக்காவில் சட்டப்பூர்வமாக தங்கியிருக்க அனுமதி பெற்றவர் என்றும், அவர் கடந்த 1982ஆம் ஆண்டு கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்பு, அவரதுடைய குடியுரிமை விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவரது வழக்குரைஞர் தெரிவித்துள்ளார்.

வேதம், கடந்த 1980ஆம் ஆண்டு தாமஸ் கின்சர் என்ற தன்னுடைய நண்பரைக் கொலை செய்ததாகக் கைது செய்யப்பட்டு, அவருக்கு எதிராக சாட்சியங்களும், தடயங்களும் போதுமான அளவில் இல்லாதபோதம் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. தாமஸ் மரணமடைவதற்கு முன்பு கடைசியாக வேதத்துடன் இருந்தார் என்பதுதான் முக்கியக் குற்றச்சாட்டு.

