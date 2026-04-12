ஈரானுக்கு இதைவிடச் சிறந்த ஆஃபர் வழங்க முடியாது! - அமெரிக்க துணை அதிபர்

ஈரானில் போர்நிறுத்தத்துக்கு வழிகோலும் விதத்தில், ஈரானுக்கு சிறந்த ஆஃபர் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான சண்டைக்குத் தீர்வு எட்டப்பட, பாகிஸ்தானில் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே சனிக்கிழமை (ஏப். 11) சுமார் 21 மணி நேரம் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. இந்தப் பேச்சுவார்த்தைக்காக இஸ்லாமாபாத் சென்றிருந்த அமெரிக்க குழுவுக்கு தலைமை தாங்கிய ஜே. டி. வான்ஸ், போரை நிறுத்தும் நோக்கத்தில் அமெரிக்க விதித்த நிபந்தனைகளை ஈரான் தரப்பு ஏற்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டார்.
இது குறித்து, அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜே. டி. வான்ஸ் தெரிவித்ததாவது, “இதுவே எங்கள் தரப்பிலிருந்து வழங்கப்படும் இறுதியான மற்றும் சிறந்த ஆஃபர். ஈரானியர்கள் எங்களது நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலைமை இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் ஏற்படவில்லை. ஆகவே, ஈரானியர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்” என்றார்.
Summary
Vice President JD Vance, who led the US delegation at the negotiations in Islamabad, said the Iranian side did not accept Washington's terms for ending the war even as the US presented its "final and best offer".
