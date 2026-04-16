இஸ்ரேல் - லெபனான் இடையே 10 நாள்களுக்குப் போர்நிறுத்தம் அமல்: டிரம்ப்

இஸ்ரேல் - லெபனான் இடையே போர்நிறுத்தம் ஏற்பட்டிருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வியாழக்கிழமை(ஏப். 16) இரவில் அறிவித்தார்.
லெபனானில் கடந்த ஒரு மாதமாக இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் 2,000-க்கும் மேற்பட்டோா் கொல்லப்பட்டனா்.இச்சூழலில், அமெரிக்க தலைநகா் வாஷிங்டனில் அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சா் மாா்கோ ரூபியோ முன்னிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தொடங்கிய நேரடி அமைதிப் பேச்சுவாா்த்தையில் லெபனான், இஸ்ரேல் தூதா்கள் பங்கேற்றனா். அதன் வெளிப்பாடாக, வியாழக்கிழமை(ஏப். 16) இரவில் போர்நிறுத்தம் உடன்படிக்கையானது.
இது குறித்து, டிரம்ப் இன்று(ஏப். 16) வெளியிட்ட சமூக ஊடகப் பதிவில், ‘இஸ்ரேல் - லெபனான் இடையே (இந்திய நேரப்படி) நாளை (ஏப். 17) அதிகாலை 3.30 மணிமுதல் அடுத்த 10 நாள்களுக்கு போர்நிறுத்தம் அமலில் இருக்குமென்றும் சுமார் 34 ஆண்டுகளுக்குப் பின், அமெரிக்க தலைநகரான வாஷிங்டனில் மேற்குறிப்பிட்ட இவ்விருதரப்பும் நேரடியாகச் சந்திப்பில் ஈடுபட்டதாகவும்’ தெரிவித்தார். லெபனான் - இஸ்ரேல் சண்டையுடன் சேர்த்து மொத்தம் 10 போர்களை தாம் இதுவரை நிறுத்தியிருப்பதாகவும் அவர் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
போர்நிறுத்த அறிவிப்பின் தொடர்ச்சியாக டிரம்ப் மேலும் தெரிவித்திருப்பதாவது : “இஸ்ரேல் பிரதமர் பீபி நெதன்யாகுவையும் லெபனான் அதிபர் ஜோசப் ஔனையும் வெள்ளை மாளிகைக்கு வருகை தர நான் அழைப்பு விடுக்கவுள்ளேன்... இரு தரப்பும் அமைதியைக் காண விழைகின்றன, அது உடனடியாக நிறைவேறும் என்று நான் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன்!” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Israel, Lebanon To Begin 10-Day Ceasefire In Less Than Six Hours: Trump
