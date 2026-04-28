Dinamani
குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தல்! அனைத்து மாநகராட்சிகளையும் கைப்பற்றிய பாஜக!குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பாஜகவினர் 730 பேர் போட்டியின்றித் தேர்வு!விவோ X300 எஃப்இ அறிமுகம் எப்போது? கசிந்தது விலை நிலவரம்மே 1 முதல் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் முன்பதிவு முறையில் புதிய விதிகள்!ஏப். 30 தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்க விஜய் திட்டம்?
/
உலகம்

ரஷிய அதிபர் புதினுடன் கலந்துரையாடியதில் மகிழ்ச்சி: ஈரான்

ரஷிய அதிபர் புதின் உடனான சந்திப்பு தொடர்பாக ஈரானிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் தெரிவித்தது குறித்து...

News image

ரஷிய அதிபர் புதின் - ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி - கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 12:32 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் உடன் கலந்துரையாடியதில் மகிழ்ச்சி என ஈரானிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப்.28) தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த பிப். 28 ஆம் தேதி தொடங்கிய ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்க போர் ஒரு நிரந்தர முடிவை எட்டாமல் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து மத்தியஸ்தம் செய்துவரும் நிலையில், இஸ்லாமாபாதில் நடந்த முதல் கட்ட அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிலையில் அது திட்டமிட்டபடி, முறையாக நடைபெறவில்லை.

இதனிடையே, அண்மையில் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஓமனுக்கு மேற்கொண்ட பயணங்களைத் தொடர்ந்து, மூன்றாவதாக ரஷியாவில் உள்ள செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் அதிபர் புதின் உள்பட சில முக்கியத் தலைவர்களை ஈரானிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி திங்கள்கிழமை (ஏப்.27) சந்தித்தார்.

இந்தச் சந்திப்பு குறித்து அப்பாஸ் அராக்சி தன்னுடைய எக்ஸ் தளத்தில், “சமீபத்திய நிகழ்வுகள் நமது கூட்டாண்மையின் ஆழத்தையும் வலிமையையும் பறைசாற்றியுள்ளன. நமது உறவு தொடர்ந்து வளர்ந்து வரும் நிலையில், ஒற்றுமைக்கு நாங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்பதுடன், ரஷியாவின் ஆதரவையும் வரவேற்கிறோம்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தச் சந்திப்பில் அப்பாஸ் அராக்சியிடம், “பிராந்தியத்தில் நிலவும் நெருக்கடிக்கு மத்தியில் ஈரானின் நலன்களை ஆதரிக்கவும், மேற்கு ஆசியாவில் அமைதியை மீட்டெடுக்க உதவவும் ரஷியா தன்னால் இயன்றதைச் செய்யும்” என புதின் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi stated on Tuesday (April 28) that he was pleased to have held discussions with Russian President Vladimir Putin.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஈரானுக்கு உதவ ரஷியா தயார்! - விளாதிமீர் புதின்

2 ஆம் கட்ட அமைதிப்பேச்சு! பாக். பிரதமருடன் ஈரானிய பிரதிநிதிகள் சந்திப்பு!

2 ஆம் கட்ட அமைதிப்பேச்சு! பாக். செல்கிறார் ஈரானின் வெளியுறவு அமைச்சர்!

ஈரான் போர்: டிரம்ப் - புதின் ஒரு மணிநேரம் தொலைபேசியில் ஆலோசனை!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தினமணி செய்திச் சேவை

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

