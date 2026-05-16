டிரம்ப்பைத் தொடர்ந்து சீனா செல்கிறார் விளாதிமீர் புதின்!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சீன பயணத்தை நிறைவு செய்திருக்கும் நிலையில், ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் மே 19ஆம் தேதி இரண்டுநாள் பயணமாக சீனா செல்லவிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
ரஷிய - சீன உறவுகளைப் பலப்படுத்தவும், இருநாடுகளுக்குள்ளும் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது தொடர்பாகவும் சீன அதிபர் ஜி ஜிங்பிங் உடன் விளாதிமீர் புதின் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் விவகாரங்கள் குறித்து இருவரும் தங்களது கருத்துகளைப் பரிமாறிக் கொள்ளவிருப்பதாகவும், சில முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகவிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், முதல் முறையாக சீனா சென்று திரும்பிய நிலையில், ரஷிய அதிபர் புதினின் பயண செய்தி வெளியாகியிருக்கிறது. பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அமெரிக்க அதிபர் ஒருவர் சீனா சென்று திரும்பியிருந்தது தலைப்புச் செய்தியாகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Russian President Vladimir Putin to follow US President Trump to China
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
உ.பி.யில் கனமழையால் 89 பேர் பலி! ரஷிய அதிபர் புதின் இரங்கல்!
சீனா சென்றார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்!
மே 13-15இல் சீனா செல்கிறார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்
ரஷிய அதிபர் புதினுடன் கலந்துரையாடியதில் மகிழ்ச்சி: ஈரான்
விடியோக்கள்
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
தினமணி செய்திச் சேவை