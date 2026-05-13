சீனா சென்றார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சீனா நாட்டுக்குச் சென்றுள்ளது குறித்து...

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சீனா சென்றார்... - ஏபி

Updated On :53 நிமிடங்கள் முன்பு

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அரசு முறைப் பயணமாக சீனா நாட்டுக்குச் சென்றுள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அரசு முறைப் பயணமாக புதன்கிழமை (மே 13) மாலை சீனா நாட்டின் தலைநகர் பெய்ஜிங்கிற்குச் சென்றடைந்தார். சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றுள்ள இந்தப் பயணத்தில் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கை அவர் நேரில் சந்தித்து உரையாடவுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, சர்வதேச அரசியலில் எதிராளிகளாக அறியப்படும் அமெரிக்க மற்றும் சீன அதிபர்களின் சந்திப்பில் ஈரான் போர், வர்த்தகம் மற்றும் தைவான் நாட்டுக்கான அமெரிக்காவின் ஆயுத விற்பனை ஆகியவை குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறவுள்ளன.

இந்த நிலையில், பெய்ஜிங் சென்றடைந்த அதிபர் டிரம்ப்பை சீன துணை அதிபர் ஹான் ஸெங் உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் நேரில் சென்று வரவேற்றனர். மேலும், சுமார் 300 சீன இளைஞர்கள் மற்றும் ராணுவத்தினரால் அதிபர் டிரம்ப்புக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இத்துடன், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பின் இந்தப் பயணத்தில் அமெரிக்கா, சீனா மற்றும் ரஷியா ஆகிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய முக்கிய அணு ஆயுத ஒப்பந்தம் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

US President Donald Trump has traveled to China on a state visit.

மே 13-15இல் சீனா செல்கிறார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்

டிரம்ப்பின் நீரிணை! ஹோர்முஸை பெயர்மாற்றம் செய்து அமெரிக்க அதிபர் வெளியிட்ட வரைபடம்!

ஈரானுக்கு சீனா அளித்த ‘பரிசை’ கைப்பற்றியது அமெரிக்கா! எதைச் சொல்கிறார் டிரம்ப்?

ஈரானுக்கு எதிரான தற்காலிக போர்நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: டிரம்ப்

