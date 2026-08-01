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உலகம்

150 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு... புத்தகத்தைத் திருப்பித் தராததால் ரூ. 18 லட்சம் அபராதம்

ஆஸ்திரேலியாவில் 150 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒப்படைக்கப்பட்ட புத்தகத்துக்கு ரூ. 18 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது குறித்து...

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நூலகம் - பிரதிப் படம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 4:16 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆஸ்திரேலியாவில் பொது நூலகத்தில் 150 ஆண்டுகளாகத் திருப்பித் தராத புத்தகத்துக்காக ரூ. 16 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

ஆஸ்திரேலியாவில் 1858-ல் வெளியிடப்பட்ட ஏதென்ஸின் தொல்பொருள்கள் என்ற கிரேக்க தொல்பொருள்களைப் பற்றிய புத்தகத்தை 1872-ல் ஒருவர் படிப்பதற்காக இரவலாக கியாமா என்ற நூலகம் கொடுத்துள்ளது.. ஆனால், புத்தகத்தைத் திருப்பித் தரப்படாமலே இருந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், சுமார் 150 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அந்தப் புத்தகத்தை நூலகத்தில் ராஸ் சிம்மன்ஸ் என்பவர் ஒப்படைத்துள்ளார். வீட்டின் புனரமைப்புப் பணியின்போது கிடைத்த இந்தப் புத்தகத்தை தன்னுடைய தாத்தாவின் தந்தை (கொள்ளு தாத்தா) வாங்கியிருக்கலாம் என்று சிம்மன்ஸ் கூறுகிறார். இந்தப் புத்தகத்தை கடைசியாக யார் வாங்கினார்கள் என்ற பதிவேடுகள் தங்களிடம் இல்லை என நூலகத்தின் தரப்பில் கூறுகின்றனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, புத்தகத்தை இத்தனை ஆண்டுகளாக (150 ஆண்டுகள்) திருப்பித் தராமல் இருந்ததாக 28,000 ஆஸ்திரேலிய டாலர்கள் (ரூ. 18.7 லட்சம்) அபராதமாக விதிக்கப்பட்டது.

புத்தகத்தில் அச்சிடப்பட்டிருந்தவாறு, தாமதமாக அளிக்கப்பட்டால் வாரத்துக்கு 3 பென்ஸ் என்ற பிரிட்டிஷ் கட்டணமும், நூலகத்தின் விதிகளின்படி இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

Summary

Book borrowed 150 years ago returns to Australian library, fine tops Rs 18.7 lakh

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