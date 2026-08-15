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உலகம்

ஹோர்முஸ் நீரிணை விரைவில் அமெரிக்க பகுதியாக அறிவிப்பு! - டிரம்ப் பேச்சு!

ஹோர்முஸ் நீரிணையை விரைவில் அமெரிக்க பகுதியாக அறிவிப்பேன் என அதிபர் டிரம்ப் பேச்சு...

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அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 1:05 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஈரானின் ஹோர்முஸ் நீரிணையை விரைவில் அமெரிக்க பகுதியாக அறிவிப்பேன் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.

ஈரானின் அணுசக்தித் திட்டங்களுக்கு எதிராக அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலிய படைகள் இணைந்து கடந்த பிப்.28 அன்று அந்நாட்டின் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர். இதில், ஈரானின் தலைமை மதகுரு அயதுல்லா அலி கமேனி கொல்லப்பட்டார்.

இதையடுத்து, இருதரப்புக்கும் இடையிலான போரில், சர்வதேச எரிபொருள் விநியோகத்தின் முக்கிய பாதையான ஹோர்முஸ் நீரிணையை முடக்கியும், வளைகுடா நாடுகளிலுள்ள முக்கிய கட்டமைப்புகள் மீது தாக்குதல் நடத்தியும் ஈரானிய படைகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே கையெழுத்தான அமைதி ஒப்பந்தம் கடந்த ஜூன் மாதம் ரத்து செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இருதரப்பும் மீண்டும் போரில் களமிறங்கியுள்ளன. ஆனால், இந்தப் போரில் ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கைப்பற்றுவதற்கே அமெரிக்க படைகள் மும்முரம் காட்டி வருகின்றன.

இந்த நிலையில், ஹோர்முஸ் நீரிணையை விரைவில் அமெரிக்காவின் பகுதியாக அறிவிப்பேன் என நியூயார்க்கில் நேற்று (ஆக. 14) அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.

இதுபற்றி, அவர் கூறியதாவது:

“ஏற்கெனவே மிக மோசமாகத் தோற்கடிக்கப்பட்டு வரும் ஈரானை முழுவதுமாகத் தோற்கடித்தவுடன், விரைவில் நான் ஹோர்முஸ் நீரிணையை அமெரிக்காவின் பகுதியாக அறிவிப்பேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக, ஈரான் உடனான போரில் ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கைப்பற்றி கச்சா எண்ணெய் விலையைக் குறைப்பதுதான் முதல் இலக்கு என அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜே.டி. வான்ஸ் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

US President Donald Trump has stated that he will soon declare Iran's Strait of Hormuz as US territory.

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