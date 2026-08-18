காங்கோவில் வேகமாக பரவும் எபோலா: உயிரிழப்பு 2,300-ஐ கடந்தது

காங்கோ குடியரசில் அதிவேகமாகப் பரவி வரும் எபோலா நோய்த்தொற்றுக்கு இதுவரை 2,300-க்கும் மேற்பட்டோா் உயிரிழந்துள்ளனா்.
இதன்மூலம், அந்நாட்டின் வரலாற்றிலேயே அதிக உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்திய மிக மோசமான எபோலா பாதிப்பாக இது உருவெடுத்துள்ளது. காங்கோவில் ஏற்படும் 17-ஆவது எபோலா பாதிப்பு இதுவாகும். இதற்கு முன்பு 2018-2020 காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்பில் 3,481 பேருக்கு நோய்த்தொற்று ஏற்பட்டு 2,299 போ் உயிரிழந்ததே இதுவரை அதிகபட்சமாக இருந்தது.
திங்கள்கிழமை வெளியான அரசு தரவுகளின்படி, இதுவரை 4,945 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 2,325 போ் உயிரிழந்துள்ளனா். 1,000-க்கும் மேற்பட்டோா் குணமடைந்துள்ள நிலையில், 730 போ் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.
கடந்த 24 மணிநேரத்தில் மட்டும் புதிதாக 101 பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதோடு, 33 போ் உயிரிழந்துள்ளனா். முன்னெபப்போதும் இல்லாத வேகத்தில் பரவி வரும் இந்தத் தொற்று, 2014-16-இல் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் 11,000 போ் உயிரிழந்த எபோலா பாதிப்பின் தீவிரத்தை விஞ்சும் அபாயம் உள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.
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