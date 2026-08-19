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உலகம்

ஜாம்பியா அதிபா் மீண்டும் வெற்றி!

தென்னாப்பிரிக்க நாடான ஜாம்பியாவில் நடைபெற்ற அதிபா் தோ்தலில் தற்போதைய அதிபா் ஹகைந்தே ஹிச்சிலேமா 61.4 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்று மீண்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

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ஹகைந்தே ஹிச்சிலேமா

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 10:32 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்னாப்பிரிக்க நாடான ஜாம்பியாவில் நடைபெற்ற அதிபா் தோ்தலில் தற்போதைய அதிபா் ஹகைந்தே ஹிச்சிலேமா 61.4 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்று மீண்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

இவரை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட முக்கிய எதிா்க்கட்சித் தலைவரான பிரைன் முந்துபிலே 38 சதவீத வாக்குகளுடன் 2-ஆம் இடத்தைப் பிடித்தாா்.

தோ்தல் அதிகாரிகள் மீதான தாக்குதல், வாக்குச் சீட்டுகள் திருடப்பட்ட சம்பவங்களைத் தொடா்ந்து வாக்கு எண்ணிக்கை நிறுத்தப்பட்டு, பலத்த பாதுகாப்புக்கு இடையே மீண்டும் தொடங்கியது. மேலும், நாட்டின் அமைதியை அச்சுறுத்தியதாக தோ்தலன்று இரவு பல முக்கிய எதிா்க்கட்சித் தலைவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா்.

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