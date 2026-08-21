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ஜப்பானில் ரயில் மோதி தொழிலாளா்கள் 4 போ் உயிரிழப்பு

ஜப்பானில் உள்ள ஷின்-கனுமா ரயில் நிலையப் பகுதியில் வியாழக்கிழமை தண்டவாளத்தில் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளா்கள் மீது விரைவு ரயில் மோதியதில் 4 போ் உயிரிழந்தனா்.

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 6:35 am IST

ஜப்பானில் உள்ள ஷின்-கனுமா ரயில் நிலையப் பகுதியில் வியாழக்கிழமை தண்டவாளத்தில் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளா்கள் மீது விரைவு ரயில் மோதியதில் 4 போ் உயிரிழந்தனா்.

ரயிலில் பயணித்த சுமாா் 50 பயணிகளும், சம்பவ இடத்தில் பணியில் இருந்த 2 தொழிலாளா்கள், 3 கண்காணிப்பாளா்கள் மற்றும் ஒரு மேற்பாா்வையாளா் என மற்ற 6 பேரும் எவ்வித காயமுமின்றி உயிா் தப்பினா்.

பாதுகாப்பான மற்றும் காலம் தவறாத போக்குவரத்து சேவைக்குப் புகழ்பெற்ற ஜப்பானில் இதுபோன்ற விபத்துகள் மிகவும் அரிதான ஒன்றாகும். இவ்விபத்துக்கு ஜப்பான் ரயில்வே பகிரங்க மன்னிப்பு கோரியுள்ளது.

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