இந்தியாவுக்கு சிக்கல்! ரஷிய எண்ணெய் வாங்கினால் 500% வரி! மசோதாவுக்கு டிரம்ப் ஒப்புதல்

ரஷியாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்கும் நாடுகளுக்கு 500 சதவீதம் இறக்குமதி விதிக்கும் மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் அடுத்த வாரமே இந்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டு, வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் செய்யும் நாடுகளுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தொடர்ந்து எச்சரிகை விடுத்து வருகிறார். எச்சரிக்கையை மீறி கொள்முதல் செய்ததால் இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்களுக்கு 50% வரி விதித்தார்.
சமீபத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய டிரம்ப், இந்தியா தன்னை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பது அவசியம், ரஷியாவிடம் தொடர்ந்து எண்ணெய் கொள்முதல் செய்தால் விளைவுகள் பயங்கரமாக இருக்கும் என்று எச்சரித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், 500% வரி விதிக்கும் மசோதாவை தாக்கல் செய்ய டிரம்ப் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக குடியரசுக் கட்சி செனட்டர் லிண்ட்சே கிரஹாம் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அவர் தெரிவித்திருப்பதாவது:
“அதிபர் டிரம்ப்புடன் பல்வேறு பிரச்னைகள் குறித்து மிகவும் பயனுள்ள ஒரு சந்திப்பு நடைபெற்றது. நானும் செனட்டர் ப்ளூமென்டாலும் பலருடன் இணைந்து மாதக் கணக்கில் பணியாற்றி வந்த மசோதாவுக்கு அவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
உக்ரைன் அமைதிக்காக இறங்கி வரும் நேரத்தில், புதின் வெறு வாய் வார்த்தைகளை மட்டும் பேசி, அப்பாவி மக்களைக் கொன்று வருவதால், சரியான நேரத்தில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
புதினின் போர் இயந்திரத்துக்கு எரிபொருளாக அமையும் மலிவான ரஷிய எண்ணெய்யை வாங்கும் நாடுகளை தண்டிப்பதற்கு இந்த மசோதா டிரம்ப்புக்கு அதிகாரம் அளிக்கும்.
ரஷிய எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்தும்படி, சீனா, இந்தியா மற்றும் பிரேசில் போன்ற நாடுகளைக் கட்டாயப்படுத்துவதற்கு இந்த மசோதா டிரம்ப்புக்கு மகத்தான செல்வாக்கை வழங்கும்.
அடுத்த வாரமே இரு கட்சிகளின் வலுவான ஆதரவுடன் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்படும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.