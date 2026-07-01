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உலகம்

ஈரான் அணு ஆயுத நீக்க நடவடிக்கை சிறப்பாக நடைபெறுகிறது: அதிபர் டிரம்ப்

கடந்த 3 நாள்களாக ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்திய நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பேச்சு...

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அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் - ஏபி

Updated On :1 ஜூலை 2026, 7:57 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஈரானில் அணு ஆயுத நீக்க நடவடிக்கை சிறப்பாக நடைபெற்று வருவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இன்று (ஜூலை 1) தெரிவித்தார்.

கடந்த மூன்று இரவுகளாக ஈரானை கடுமையாக அமெரிக்கா தாக்கி வருகிறது. இந்தபோதிலும் நாங்கள் இப்போது நன்றாகப் பழகி வருகிறோம் எனக் குறிப்பிட்டார்.

Summary

denuclearisation of Iran is going well US President Donald Trump

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