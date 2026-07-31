பாகிஸ்தான்: நிலக்கரி சுரங்கத்தில் வெடிவிபத்து

பாகிஸ்தானின் பலூசிஸ்தான் மாகாணத்தில் உள்ள நிலக்கரி சுரங்கத்தில் மீத்தேன் வாயு கசிந்து ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் 34 தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்தனா். மேலும் 10-க்கும் மேற்பட்டோா் சுரங்கத்துக்குள் சிக்கியுள்ளதால், மீட்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
குவெட்டா அருகே உள்ள இந்த நிலக்கரி சுரங்கத்தில் வியாழக்கிழமை இரவு பணி மாற்றத்தின்போது, பூமிக்கு அடியில் சுமாா் 4,000 அடி ஆழத்தில் திடீா் விபத்து நிகழ்ந்தது. வாயு வெடித்ததைத் தொடா்ந்து ஏற்பட்ட தீ விபத்து மற்றும் கட்டமைப்பு இடிபாடுகளால் அருகேயுள்ள சுரங்கமும் சேதமடைந்தது.
இதனால், இரு சுரங்கங்களிலும் சோ்த்து 50-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளா்கள் உள்ளே சிக்கிக் கொண்டனா். வெள்ளிக்கிழமை காலை வரை 34 உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 22 போ் பாதுகாப்பாக காப்பாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விபத்து குறித்துப் பேசிய பலூசிஸ்தான் சுரங்கத் துறை அமைச்சா் சோயிப் நோஷொ்வாணி, ‘மீட்புக் குழுவினா் மிகவும் சவாலான சூழலில் தொடா் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
உயிரிழந்த தொழிலாளா்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா 5 லட்சம் பாகிஸ்தான் ரூபாயும், காயமடைந்தவா்களுக்கு தலா 3 லட்சம் ரூபாயும் நிவாரண நிதியாக மாகாண அரசு வழங்கும். விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்படும்’ என உறுதியளித்தாா்.
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